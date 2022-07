Csütörtökön hosszú, több mint 10 órás kormányülést tartottunk. Ennek az az oka, hogy az ukrajnai háború nemcsak a gazdaságunkat, hanem a biztonságunkat is fenyegeti. Megállapítottuk, hogy számos afrikai ország élelmiszerellátása veszélybe került. Az élelmiszerválság miatt arra számítunk, hogy tovább nő a migrációs nyomás a déli határainkon. Több százezer illegális migráns kelhet útra Magyarország és Európa irányába a következő hetekben és hónapokban. Ennek előszelét már most érezzük. Megnőtt az illegális határátlépők száma. Fellépésük egyre erőszakosabb, sőt brutálisabb. A szerb oldalon pedig már fegyveres összecsapások is voltak, amelyek halálos áldozatot követeltek. Az sem ritka, hogy Magyarország területére fegyverüket felhasználva próbálnak bejutni. Ezért a magyar kormány úgy döntött, hogy megerősítjük a déli határainkat és megvédjük az ott élő magyarok biztonságát. Határvadász egységeket állítunk fel, amelyek az önök biztonságát őrzik majd, együttműködve a rendőrséggel. Első lépésben 2200 határvadászt képezünk ki és állítunk szolgálatba. Számukat később 4000-re növeljük majd. Az erről szóló rendeletet a mai napon aláírtam

– mondta Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán megosztott videójában.

Borítóképünkön Orbán Viktor miniszterelnök.