– Nemcsak én, hanem az MSZP egykori Társadalompolitikai Tagozata is elégtételt érezhet, akikkel egy népben, nemzetben gondolkodó szociáldemokrata irányvonalat képviseltünk annak idején a szocialista pártban – mondta a Magyar Nemzetnek Szili Katalin értesülésünkről, miszerint a mára egyszázalékos támogatottságú MSZP egy „nemzeti elkötelezettségű, szociáldemokrata” párttá válna és amelynek új társelnöke Nemény András, Szombathely polgármestere lehetne – már amennyiben Nemény elindul a szocialisták ősszel esedékes tisztújításán.

Az Országgyűlés korábbi elnöke, jelenleg miniszterelnöki megbízott emlékeztetett: amikor a 2010-es választás előtt leköszönt a házelnökségről, az MSZP akkori – 2009. júliusi – kongresszusán egyértelművé tette, hogy

a 2004-es népszavazás miatt a szocialistáknak bocsánatot kellene kérniük, és a társadalom elvárásainak megfelelő politikát kellene folytatniuk.

– A vezetés mégis inkább a neoliberális irányt folytatta. Ráadásul később megalakult a Demokratikus Koalíció, ami kettészakította a csupán nevében egységes pártot, amely azóta is folyamatosan szappanozza maga alatt a lejtőt – fogalmazott. Megjegyezte: történt mindez annak ellenére, hogy az MSZP-ben korábban olyan népben, nemzetben gondolkodó politikusok is voltak, mint Pozsgay Imre, Szűrös Mátyás, Németh Miklós, vagy Kósa Ferenc, akik látva a liberális fősodor térnyerését, elhagyták a pártot.

Szili Katalin hangsúlyozta, hogy

az MSZP részéről a mai napig nem történt meg a múlttal való szembenézés, enélkül viszont bármiféle fordulat hiteltelen.

– Korábban Tóbiás József is nemzeti fordulatot hirdetett, amiből végül semmi sem lett. Valódi, konkrét cselekedetek nélkül mindez üres ígéret – mondta a miniszterelnöki megbízott. Szerinte a most tervezett fordulatot is hitelteleníti, hogy a választás előtt és azóta is az MSZP ugyanúgy a neoliberálisokkal kokettál néhány parlamenti hely megszerzéséért, néhány politikusi egzisztenciáért.

Megjegyezte: sok olyan emberrel találkozott, akik

alapvetően baloldalinak vallják magukat, mégis úgy gondolják, hogy az értékrendjüknek megfelelő, a hozzájuk legközelebb álló politikát inkább az Orbán-kormány keresztény-szociális alapon nyugvó intézkedései valósítják meg.

– Egy valóban népben, nemzetben gondolkodó szociáldemokrata pártra szükség lenne Magyarországon, de erre nincs esély a baloldali sztaniolba csomagolt neoliberális tartalmat nyújtó oldalon – mondta a politikus.

Felvetésünkre, miszerint még ha az MSZP őszintén is gondolná a nemzeti fordulatot,

több mint harminc évvel a rendszerváltás után mindezzel már elkéstek,

Szili Katalin úgy fogalmazott: ahogyan a repülésben, úgy a politikában is van egy inflexiós pont, amit átlépve már nem lehet felfelé venni az irányt. – Ennek esélyét mára elveszítette a Magyar Szocialista Párt – jelentette ki Szili Katalin.

Mindeközben egyre több szocialista politikus is hasonló álláspontot fogalmaz meg. A korábbi elnök, Mesterházy Attila az ATV-nek kijelentette: ketyeg az óra, az MSZP-nek radikális változásokra lenne szüksége ahhoz, hogy „túlélje saját haláltusáját". Horváth Csaba is egyetértett az egykori elnökkel. – Ha egy közösség mondjuk a tisztújítás környékén, viszonylag gyorsan nem találja meg a csapatkohéziót, az probléma lenne – mondta az ATV-ben Zugló polgármestere, hangoztatva, hogy az MSZP az elmúlt harminc évben mindig túljutott a nehézségeken. A padlóra került szocialistákat ugyanakkor nem csak a belső feszültségek feszítik.

Gyurcsányék a torkunkon tarják a kést, nem hagynak egy perc nyugtot sem

– fogalmazott a Mandinernek egy másik prominens MSZP-s politikus. Ismert: Gyurcsány Ferenc évek óta folytatja egykori pártja bekebelezését, tucatnyi politikust, köztük számos polgármestert átcsábítva a DK-ba. Legutóbb az MSZP korábbi elnöke, Molnár Gyula igazolt át a Gyurcsány-pártba.

Borítókép: Szili Katalin/MTI/Kovács Tamás