Az április 3-i, történelmi választási vereség óta a baloldal mindent megtesz azért, hogy zűrzavart keltsen és visszatérjen a hatalomba. Ennek a legutóbbi példája a kata adószabályok megváltoztatása elleni demonstrációk voltak. Fontos megjegyezni, hogy a hatalomba visszavágyódó baloldali képviselők egy része is ott volt a keddi, budapesti demonstráción, amivel megbénították a főváros egyes pontjait. Többek között momentumos politikusok is részt vettek ezen a tüntetésen, akik aztán szerdára egy újabb demonstrációt hirdettek meg a Parlament elé. Emellett kiemelendő, hogy a Gyurcsány Ferenc, a baloldal vezére napok óta aktívan hangoztatja, hogy „készülnek”. Továbbá arról lamentált a bukott miniszterelnök, hogy a kormány háborút folytat a választókkal, Európával, valamint a baloldallal is. Gyurcsány szerint nem kétséges, Orbán Viktor végül veszíteni fog, és a bejegyzései alapján a bukott miniszterelnök készen áll arra, hogy visszatérjen a hatalomba – írja a Magyar Nemzet.

Ugyanakkor nem példa nélküli, hogy a baloldali pártok egy-egy tüntetést kihasználva, zűrzavaros állapotokat teremtve próbálnak visszajutni a hatalomba. Emlékezetes, hogy a 2018 decemberében a munka törvénykönyvének módosítása ellen tüntettek a balliberális politikusok – létszámát tekintve a jelenlegihez hasonlóan, alig pár ezer fő részvételével – az Országház előtt, és megpróbáltak betörni az épületbe.

Az akkori tüntetéssorozat része volt az is, amikor több baloldali politikus is betört az MTVA székházába, hogy provokatív akcióval próbálják megzavarni a műsorkészítést, azért, hogy beolvashassák öt pontból álló petíciójukat.

A lap szerint említésre méltó tüntetés még a 2020. nyári, amikor a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) modellváltása után a hallgatók blokád alá vonták az intézmény épületét, az akcióra pedig spontán szerveződő tiltakozásként hivatkoztak, azonban kiderült, hogy az egyetemfoglalók korábban egy nyári szabadegyetemen arról kaptak oktatást, hogy miként zajlott 2009-ben a zágrábi egyetem blokádja. Az eseményekre pedig azonnal rátelepedtek a baloldali politikusok is, akik megpróbáltak politikai tőkét kovácsolni a helyzetből.

A baloldalon már évek óta az utcai zavargások kiprovokálásában látnak eszközt abban, hogy a sikertelenségüket megpróbálják kompenzálni.

Ilyen volt az is, amikor 2018 áprilisában, a Fidesz–KDNP zsinórban harmadik választási győzelme után a „Mi vagyunk a többség! – Tüntetés a demokráciáért” elnevezésű megmozduláson – amit egy magánszemély, Lányi Örs kezdeményezett – sorra tűntek fel baloldali politikusok, hogy így próbálják feledtetni a választási kudarcot.

Megjegyzendő, hogy még 2020-ban, az SZFE-tüntetést vizsgálta a XXI. Század Intézetnek egy elemzése, amiben előre vetítették, hogy megszaporodhatnak a különböző utcai akciók a baloldal részéről és nagyobb valószínűséggel fordulhatnak az utcai politizálás és a provokatív akciók eszközei felé. A jelenlegi események pedig azt mutatják, hogy a népszerűtlennek bizonyult balliberális pártok még a súlyos választási vereség után feszültség keltéssel próbálják újra megragadni a hatalmat

Borítókép: Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke felszólal napirend előtt az Országgyűlés rendkívüli plenáris ülésén 2020. augusztus 3-án. Fotó: MTI/Kovács Tamás