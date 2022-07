Esztergom három napra kulturális kavalkáddá változik: tíz helyszín és hat színpad ad helyet a szakmai beszélgetéseknek és a zenei koncerteknek. Az eseményen találkozhatnak David Coulthard korábbi Formula 1-es versenyzővel és élőben jelentkezik be Klaus von Dohnanyi német politikus – közölték a szervezők hétfőn.

Mesél sikereiről Rob Long amerikai író és tv-producer, Jonathan Leaf New York-i dráma- és forgatókönyvíró, Ed West brit író, William Dalrymple nemesi származású skót történész és művészettörténész, valamint Richard Florida kutató, aki több bestsellert írt.

Élőben jelentkezik be a világháló segítségével a német Klaus von Dohnanyi egykori vezető szociáldemokrata politikus és közéleti szereplő, aki Hamburg polgármestereként (1981-1988) követhette végig a Németország újraegyesítéséhez vezető utat, majd Németország átalakulását. A fesztiválon Nemzeti érdekek - Útmutatás a német és az európai politika számára a globális átalakulások korában című sikeres kötetéről beszélget online a nagyszínpadon.

Az MCC Feszten a hazai közélet meghatározó képviselői is részt vesznek, köztük Csák János kultúráért és innovációért felelős miniszter, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Hernádi Zsolt, a MOL elnök-vezérigazgatója, Csányi Sándor, az OTP elnök vezérigazgatója és Orbán Gábor, a Richter Gedeon vezérigazgatója.

A közéleti viták sorában beszélget egymással Patrick Deneen amerikai konzervatív politikai filozófus és Radek Sikorski, az EU-USA európai parlamenti delegációja elnökének eszmecseréje, Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter pedig és Balázs Péter volt külügyminiszterrel. A hazai újságírás állapotáról a szakmai ismert képviselői cserélnek véleményt.

A zenei program fellépői között szerepel a Punnany Massif, a Margaret Island, az Irie Maffia, a Follow the Flow, a Balkan Fanatik, a Beatrice, T. Danny, Dzsúdló, a Blahalouisiana, a Brains és a New Level Empire. A Kis Duna melletti Edu Sétányon mutatkozik be az MCC képzési palettája, és vendégül látják partnerszervezeteiket is.

Idén a Prímás szigeten, több mint tízezer négyzetméteres területen is lesz zenei színpad, ahol az esti koncertek mellett a Zöld színpadon a legfontosabb klímapolitikai témákkal találkozhatnak az érdeklődők, a Party Arénában pedig hajnalig tartanak a bulik.

Borítókép: Tucker Carlson, a Fox News amerikai konzervatív televízió műsorvezetője, közéleti kommentátor (k) előadást tart Esztergomban a Mathias Corvinus Collegium Feszt (MCC Feszt) színpadán, a Széchenyi téren 2021. augusztus 7-én. MTI/Szigetváry Zsolt