Olyan gyakorlatias képzést kapnak a határvadászok, amely megfelelő alapot ad számukra leendő szolgálatuk ellátásához - emelte ki a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója péntek este az M1 aktuális csatornán.

Bakondi György elmondta, hogy az első pár száz leendő határvadász felvétele után elkezdődött az intenzív kiképzésük és a tervek szerint szeptember végén szolgálatba is állhatnak.

A kiképzésen a határőrizethez szükséges ismereteket tanulják meg, egyebek mellett a jogszabályokat, a fegyverhasználatot, a kényszerítő eszközök alkalmazását és az eljárásrendeket. Hangsúlyozta: alapos képzésben részesülnek.

Elmondta, hogy összességében egy határvadász ezred jön létre megyénként több századdal, de a tiszti kar hivatásos rendőrökből áll majd.

Felidézte, hogy korábban Bács-Kiskun és Csongrád megyei rendőrök látták el a határrendészeti feladatokat. 2015-től, az erősödő migrációs nyomás óta azonban az ország más részeiből is a déli határra vezényeltek rendőröket, emellett a Magyar Honvédség erőit is oda kellett vezényelni. Egy olyan tartós határőrizeti rendszer kiépítése a cél most, ami ezt a vezényléses rendszert megszünteti - mondta.

Beszélt arról is: zajlik a kerítés megerősítése is, hogy megakadályozzák a létrás áthatolást, ami tipikussá vált az utóbbi egy-két hónapban.

Bakondi György kitért arra is, hogy más típusú nyomás alatt áll az ukrán határszakasz, ahová nagyszámban érkeznek ukrán menekültek.