Nyílt levelet küldtem a CNN egyik műsorvezetőjének, miután valótlan állításokkal kritizálta Magyarországot. Azt javasoltam neki, hogy ahelyett, hogy ilyen nehéz időkben megalapozatlan vádakra hivatkozva kioktatnánk és kritizálnánk egymást, egyesítsük erőinket nyugati civilizációnk megőrzéséért és jobbá tételéért – írta hivatalos közösségi oldalán megosztott bejegyzésében Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.

Orbán Balázs az általa írt levelet magyar nyelven is közzétette közösségi oldalán.

„Tisztelt Dr. Zakaria!

Nagy érdeklődéssel néztem meg Orbán Viktor miniszterelnök úr tusnádfürdői beszédéről szóló műsorát. Mindig megtiszteltetés számunkra, ha Európa szívében lévő országunk bármilyen figyelmet kap a világhírű szakértőktől és kommentátoroktól. Ugyanakkor az Ön legutóbbi műsora sajnos csak egy további bizonyítéka a liberális média erőfeszítéseinek, hogy téves információkat terjesszen hazánkról.

Mindig nagy bátorságra vall egy másik országot saját történelméről leckéztetni. Nekem soha nem lenne merszem sarkosan nyilatkozni az amerikai függetlenségi háborúról, a polgárháborúról vagy az amerikai történelem más mérföldköveiről. De megértem, hogy Önök miért teszik mindig ezt: hiszen az Önök felfogása szerint az Egyesült Államok egy szuperhatalom, míg Magyarország csupán akkora, mint Indiana állam, így az Önök nézőpontjából igenis sok értelme van annak, amit tesznek.

Ugyanakkor azt állítani, hogy Orbán miniszterelnök úr „tiszta magyar fajról” beszélt, egyértelmű hazugság. Ő beszédében pont arra világított rá, hogy mi, magyarok különböző népek keveredéséből jöttünk létre, amelyet a „hungaro-pannon szósz” forrasztott össze egy nemzetté, egy multietnikus közösségben. A magyar nemzet csak úgy élhette túl az elmúlt ezer évet, hogy integrálta a Kárpát-medencében és környékén élő más népeket. Ezekkel a népekkel az kötött össze bennünket, hogy ők is készek voltak átvenni a szokásainkat, megtanulni a nyelvünket, felvenni a vallásunkat, és így közösen tudtuk támogatni, erősíteni és építeni azt a zsidó-keresztény kultúrát, amelyen a nyugati civilizáció nyugszik. Ezek azok az értékek, amelyeket a mai napig védelmezünk, és ezért utasítja el kormányunk a tömeges migrációt is. Ezt kizárólag kulturális és civilizációs, és soha nem biológiai vagy faji alapon tesszük.

Amikor Ön Magyarország másfél évszázados török megszállásáról beszélt, pontosan Orbán miniszterelnök úr érveit támasztotta alá: az iszlám civilizáció ugyanis évezredek óta próbál Európa felé terjeszkedni, és a mi felelősségünk a kereszténység keleti határainak védelme.

Az Ön inszinuációja, miszerint Orbán miniszterelnök úr állítólag antiszemita, egy olyan hamis vád, amelyet határozottan vissza kell utasítanom. Magyarország Kormánya zéró toleranciát tanúsít a rasszizmussal és antiszemitizmussal szemben, és ez politikánk egyik sarokköve volt az elmúlt tizenkét évben is.

A zsidó közösség számára ma Magyarország az egyik legbiztonságosabb ország, ahol szabadon és nyilvánosan gyakorolhatják vallásukat és szokásaikat – mindenféle félelemérzet nélkül; ezt sajnos már számos nyugat-európai országról sem mondhatjuk el. A zsidó vallási közösségek több tíz millió dollár állami támogatásban részesülnek, és Izrael hazánk egyik legfontosabb partnere és szövetségese a világpolitika színpadán. Migrációellenes álláspontunk pedig további, hosszú távú védelmet biztosít zsidó honfitársaink számára.

Végezetül: örömmel és meglepetéssel láttam, hogy New York egyik leghíresebb médiaszemélyisége ennyire szorosan követi Orbán miniszterelnök úr és tanácsadói munkakapcsolatát. Viszont, hasonlóan a korábbi csúsztatásokhoz, a történet második felével Ön ismét adós maradt: mire a műsora adásba került, Hegedüs Zsuzsanna nyilvánosan is kijelentette, hogy az elmúlt húsz évben egyszer sem látta semmilyen jelét, hogy a miniszterelnök úr rasszista vagy antiszemita lenne. Ugyanakkor leszögezte: büszke a miniszterelnökére, aki a jövőben is számíthat a munkájára.

Dr. Zakaria, hálás vagyok Önnek, hogy ismertségével támogat minket abban, hogy munkánkat világszerte megismerjék, de azt kívánom, hogy a jövőben ezt pontosabban és egyenesebben tegye. Mivel nyelvünket kevesen értik a világban, Magyarországról elsősorban az Önhöz hasonló riportereken keresztül jutnak el a világhoz a hírek, ezért az Ön szavai igenis számítanak.

Mi kis ország vagyunk, amely büszke a történelmére és nemzeti identitására, amely védi és oltalmazza szabadságát és nemzeti szuverenitását. Földrajzi helyzetünknél fogva nem tudunk ideológiai alapú külpolitikát folytatni. Pragmatikus nemzet vagyunk kellő józan ésszel megáldva, amely elutasítja a progresszív ideológiákat. Munka- és nem segélyalapú társadalmat szeretnénk. Ellenezzük az adóemeléseket, a tömeges migrációt és nyitott határokat, de hiszünk a családban és a családtámogatásokban, amelyek segítenek leküzdeni a negatív demográfiai folyamatokat. Szabadságszerető nép vagyunk, amely kész harcolni a számára kedves és fontos értékekért. Megértem, hogy miért nem tetszik ez a baloldalnak, de ha Ön mégsem ért egyet velünk, akkor sokkal inkább beszélgetnünk és vitatkoznunk kellene ahelyett, hogy fake newst terjesztünk egymásról a nagy nyilvánosság előtt. Őszintén hiszem, hogy a viták viszik előre közös ügyeinket, és csak együtt juthatunk közelebb az igazsághoz. Ezért örömmel folytatom ezt a beszélgetést Önnel a jövőben, akár személyesen is.

Addig is azt javaslom, hogy ezekben a zavaros időkben egymás alaptalan vádakra hivatkozó leckéztetése helyett inkább közös erővel próbáljuk meg leküzdeni a nyugati civilizáció előtt álló kihívásokat, mert biztos vagyok benne, hogy valójában mind a kettőnknek ez a célja.

Üdvözlettel,

Orbán Balázs"

Borítókép: Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója beszédet mond a Conservative Political Action Conference (CPAC) Hungary elnevezésű, kétnapos konzervatív politikai fórum első napján a Bálna Budapestben 2022. május 19-én.