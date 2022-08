Az új amerikai nagykövet agresszívan fogja képviselni a progresszív elképzeléseket Magyarországon – mondta a Mandinernek adott interjúban Patrick Deneen politológiaprofesszor.

A lap felidézte Patrick Deneen találkozóját Orbán Viktor miniszterelnökkel, ahol a politológiaprofesszor megjegyezte, hogy „jó lenne, ha Amerika kölcsönvehetné” a magyar kormányfőt. Arra a kérdésre, hogy ezzel pontosan mire gondolt az amerikai filozófus, így felelt:

„Arra utaltam ezzel, hogy

jó volna, ha olyan politikai vezetőnk lenne, mint Orbán Viktor. Pártoktól függetlenül igaz, hogy Amerikában ma elég gyenge a politikusi réteg. A néhány évvel ezelőtti első találkozásunkkor és most is lenyűgözött, hogy milyen tisztán gondolkodik a magyar miniszterelnök, történelmi perspektívában látja a dolgokat, és ennek tükrében elemez, világosan érti hazája helyét, úgyszintén Európáét, illetve az Egyesült Államokhoz, Oroszországhoz, Kínához fűződő kapcsolatát.”

A politológiaprofesszor hozzátette, hogy „sok más politikussal ellentétben nem pusztán beszédírók által megírt szövegeket olvas fel, hanem a saját gondolatait önti szóba. Jó volna, ha az USA-ban is lenne olyan politikus, aki úgy érti a történelmet, a politikai körülményeket és az egyéb dolgokat, mint Orbán.”

– Részt vett Csák János könyvének, Az amerikai géniusznak a bemutatóján. Hogy tetszett a könyv? – tette fel a kérdést a Mandiner, mire Patrick Deneen így válaszolt:

„Csák János tanult ember, ráadásul nem pedáns, így nagyon szimpatikus. Olyan tudása van, amilyennel az akadémikusoknak kellene rendelkezniük. Az Egyesült Államokról szóló könyvét az amerikaiaknak is el kellene olvasniuk; akárcsak Tocqueville, ő is taníthat nekik valamit a saját hagyományukról. Ráadásul megkapóan, élvezetesen tud írni. Nemcsak olvas, de meg is emészti, amit elolvas.”

Hozzátette: „Az akadémikusok gyakran nem emésztik meg az olvasmányaikat, a közérthető szerzők pedig sokszor nem elég olvasottak. Csák János egyik hibába sem esik bele. Az egész magyar politikai osztály, legalábbis azon tagjai, akikkel eddig találkoztam, mély benyomást tettek rám. Követem a Twitteren Novák Katalin köztársasági elnököt, ő is kifejezetten rokonszenves.”

A floridai szülőjogi törvény és a fél évvel korábban elfogadott magyar gyermekvédelmi törvény hasonlósága kapcsán Patrick Deneen kiemelte, hogy

„Csák Jánosnak is említettem, gyümölcsöző kapcsolat kezd kiépülni a magyar és az amerikai konzervatívok között, amelynek eredményeként mindkét fél tanulhat a másiktól.”

A következő budapesti nagykövet David Pressman lesz, aki LMBTQ-aktivista, és a szenátusi meghallgatásán máris kritikus véleményt mondott Magyarországról – idézi fel a Mandiner. A lap arról érdeklődött, hogy számíthat-e Magyarország egy konfrontatív nagykövetre.

Patrick Deneen szerint „sok szimbolikus erényfitogtatást várhatunk a demokrata párti amerikai diplomácia részéről. Mindez főleg azokra a területekre fog koncentrálódni, amelyekre valódi ráhatása lehet az elnöknek. Ezek azok a dolgok, amelyeket rendelettel lehet szabályozni – hogyan kell például törvényeket értelmezni. Mindez a külpolitikában is érvényesülni fog.”

Szóval arra kell számítani, hogy Magyarországot igen agresszív progresszív nyomás alá helyezik.

– tette hozzá a konzervatív amerikai filozófus.

Az eredeti interjú ITT olvasható.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (b) 2019. november 14-én fogadja a Karmelita kolostorban Patrick J. Deneen amerikai politológus professzort. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán