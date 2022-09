Magyarország annál erősebb lesz, minél erősebbek lesznek a közösségei és minél több közössége lesz keresztény - hangsúlyozta a Miniszterelnökséget vezető miniszter pénteken Budapesten, az evangélikus egyház szakkollégiumának átadásán.

Gulyás Gergely a Lágymányoson felépült Luther Otthon átadásán arról beszélt: az országnak olyan keresztény közösségekre van szüksége, amelyek tagjai életük példájával is bizonyítják, hogy a 21. században a kereszténység nem vált idejétmúlttá. Sőt - tette hozzá -, egy olyan világban, ahol a "lehetőségek tárháza áll előttünk", de a morális eligazodási pontokat nehezebb megtalálni, mint korábban, nagyobb szükség van az egyházra mint valaha.

A miniszter reményét fejezte ki, hogy a kollégium dákjai megtalálják ezeket az eligazodási pontokat, és egész életükre kiható közösségeket építenek.

Gulyás Gergely meglátása szerint az új szakkollégium lehetőséget ad a szakmai együttműködésre, a mélyebb párbeszédre, és hosszú távon komoly bázisa lehet az evangélikus egyháznak.

Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház (MEE) elnök-püspöke kiemelte: a szakkollégium, amely korábban a Vizafogó utcában, egy volt munkásőrlaktanyában működött, különböző egyetemekre járó világiaknak és lelkészeknek egyaránt otthont ad, hiszen az egyházban is szükség van nemcsak a lelkészekre, hanem a hitük iránt elkötelezett világi keresztényekre is.

Felidézte: az eredetileg 1908-ban, az Üllői úton létrehozott, a kommunista hatalom által bezáratott Luther Otthont azért alapította az egyház, hogy "csekély díjazás ellenben" a fővárosba kerülő és itt főiskolai, egyetemi tanulmányaikat végző fiatalok otthona legyen. A kollégium nemcsak étkezést, hanem közösséget is adott a kollégiumba felvehető "jó erkölcsű, szorgalmas ifjaknak" - tette hozzá.

Rámutatott: a Vizafogó utcai és az Üllői úti otthont megelőzően a 16. században is létezett már egy Luther-otthon: Luther Márton wittembergi otthona, ahol Luther és felesége sok diákot befogadott, köztük a Magyarországról érkező Szilveszter Jánost és Dévai Bíró Mátyást is. "Luther Márton e családias, az igére figyelő, az egyetemi és az egyházi élet összhangját megvalósító közössége példa az új Luther Otthonnak is" - fogalmazott az evangélikus püspök.

Prőhle Gergely, az MEE országos felügyelője arról beszélt, a következő évtizedek legfontosabb kihívása, hogy az egyház hidat tudjon teremteni a modern világ iránt elkötelezett fiatalok és a hagyomány között.

Úgy fogalmazott: "mindent meg kell tennünk azért, hogy a fiatalság megérezze, a kereszténység nem a múltból itt maradt, áporodott jelenség, hanem része modern világnak". Ehhez sokat kell tennie az egyháznak, a lelkészeknek, kellenek közös alkalmak, és kellenek olyan terek, mint a most átadott kollégium - mondta Prőhle Gergely.

A sajtóanyag szerint a 120 férőhelyes felsőoktatási kollégium építését a kormány 1,2 milliárd forinttal támogatta. Az épületet Benczúr László Ybl-díjas építész tervei alapján a Confector Kft. kivitelezte.