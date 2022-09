„Bár a békeszerződést csak késő ősszel írják alá, a végeredmény egyértelmű: Magyarország megnyert egy brüsszeli csatát” – hangsúlyozta a jogállamisági eljárásban született bizottsági döntésre reagálva Mráz Ágoston Sámuel a Magyar Nemzetnek.

A Nézőpont Intézet vezetője a jogállamisági eljárás kapcsán felidézte a lapnak: a magyar választások után néhány nappal, alighanem az eredmény feletti keserűségében, Brüsszel eljárást indított Magyarországgal szemben az EU-források „védelmében”. Az eljárás viszont pontos határidőhöz van kötve, így most szeptemberre a Európai Bizottságnak bizonyítania is kellett a vádjait.

Okosan tárgyalt a magyar kormány

Mráz szerint a magyar kormány okosan tárgyalt: az ideológiai kérdéseket leválasztotta a szakpolitikai és jogi ügyekről, a Bizottságnak nem maradt más választása, minthogy megegyezzen a magyar kormánnyal, az uniós források visszatartásának brüsszeli kísérlete tehát elbukott – húzta alá.

Az elemző úgy véli, a magyar kormány sikerét az is mutatja, hogy az európai baloldal háborog a kompromisszum miatt ,és az EB is időt próbál nyerni azzal, hogy megvárja, amíg Magyarország elfogadja a megígért jogszabályokat.

Alighanem lépésről lépésre akarják az európai baloldallal elfogadtatni Brüsszelben, hogy nem találtak fogást a magyar kormányon”

– hangsúlyozta.

„Az igazsághoz ugyanakkor az is hozzátartozik – mutatott rá Mráz Ágoston Sámuel –, hogy a most megnyert csatánál fontosabbak is vannak Brüsszelben: mindenekelőtt az európai embereket sújtó, céljukat nem teljesítő energiaszankciók újragondolása”.

A teljes cikket ITT olvashatja el.