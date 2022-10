Az első, nagy népszerűségnek örvendő és sikerrel zárult képzés után a Mediaworks Hungary Zrt. ismét meghirdeti tehetséggondozó programját, amelynek szándéka és célja, hogy az újságírás iránt érdeklődő fiatalok megismerjék és megtanulják a szakma fortélyait, kipróbálják magukat e területen, nem utolsósorban pedig már mentoráltként is lehetőséget kapjanak arra, hogy írásaik a politika, a sport vagy akár a kultúra területén megjelenhessenek.

A most induló tehetséggondozó program jelentkezési határideje október 15., de a határidő az érdeklődés függvényében esetleg kitolódhat.

A képzésre pályázhat mindenkit, akit érdekel a média világa, azon belül is az írott sajtó.

Azok a lelkes érdeklődők, akik szívesen részt vennének Magyarország egyik vezető médiavállalatának gyakorlatorientált képzésén, és jelentkeznek a tehetséggondozó programba, a magyar konzervatív sajtó kiemelkedő szereplőiből kiválasztott előadókkal és mentorokkal dolgozhatnak együtt.

A paletta ennél természetesen jóval szélesebb, így minden hallgató rátalálhat arra a szakirányra és írói műfajra, amely leginkább érdekli, legyen az riportírás, politikai tudósítás, interjú, publicisztika vagy színházkritika. A tehetséggondozó gyakorlatorientált képzésének ugyanis egyik lényeges eleme, hogy a programban részt vevők az elméleti oktatás mellett „terepre” is eljuthatnak. Így amellett, hogy megtudják, hány sor egy flekk, és hány karakter egy sor, mi a különbség a riport és az interjú között, miért használnak leadet a cikkek elején, a szerkesztőségi munka mellett testközelből tapasztalhatják meg, milyen félelmetes és soha nem tapasztalt érzés egy vízzel elárasztott falun csónakkal átjutni árvíz idején, milyen izgalmas és különleges érzés egy miniszterrel beszélgetni, milyen felemelő részt venni egy hazai vonatkozású sporteseményen, vagy épp milyen meghitt egy aprócska település plébánosával eszmét cserélni.

Ráadásul a mentoráltak lehetőséget kapnak arra is, hogy képernyőre vessék mindazt, amit láttak, hallottak, átéltek, írásaik pedig a Mediaworks Hungary Zrt. kezelésében lévő újságokban, illetve internetes oldalakon folyamatosan meg is jelenhetnek. Miként Toót-Holló Tamás, a Magyar Nemzet főszerkesztője, a tehetséggondozó program témafelelőse a legutóbbi évzárón fogalmazott, a már végzett hallgatók munkái a képzés alatt is folyamatosan megjelentek többek között a Magyar Nemzet és a Nemzeti Sport felületein.