Ellepték a határ menti városokat

A szerb-magyar határ mentén fekvő településeket szinte teljesen ellepték az illegális bevándorlók az elmúlt hónapokban. A magyar határtól pár kilométerre lévő Szabadka központjában délutánonként kis túlzással több migránst látni, mint helybélit. Általában fiatal férfiakról van szó, akik csoportosan sétálnak a belvárosban – számolt be helyszíni tapasztalatairól a nemzetközi hírügynökség.

Csoportosan sétálnak a település utcáin

Forrás: V4NA

Üzletekben vásárolnak, illetve pénzt vesznek fel a Western Unionból. A pénzügyi szolgáltatótól kapott eurót dinárra váltják, amiből aztán fedezik vásárlásaikat.

Dinárra váltják az eurót

Forrás: V4NA

A pénzváltó közelében pedig taxik várakoznak. Szinte egy teljes iparág épült a migránsok szállítására a városban. A bevándorlókat kiemelt áron viszik ki a szomszédos erdőbe a fuvarozók, majd útjukra bocsájtják, hogy megpróbáljanak átjutni az Európai Unióba. A kerítésen létrákon próbálnak átmászni, ha ez nem sikerül, akkor több napon át maradnak a határ mellett.

Taxik várakoznak a kliensekre

Forrás: V4NA

A környéken lévő kisebb települések gazdái a V4NA-nak arra panaszkodnak, hogy az ott tömegesen vonuló migránsok megdézsmálják a termést, letapossák a veteményeseket, rongálják az épületeket, s elhagyatott házakba költöznek be. Egy királyhalmi lakos azt mesélte hírügynökségünknek, hogy – mint fogalmazott – már nem kakaskukorékolásra, hanem többször fegyverropogásra ébrednek az erdő felől. A korábban békés faluban most már csak kevesen engedik a gyerekeiket egyedül iskolába, s a kapukat is zárniuk kell.

Forrás: V4NA

A V4NA helyszíni tapasztalatai szerint a határ menti településeket valósággal elözönlöttek a bevándorlók, akik nem akarnak a befogadóközpontokba menni, hanem inkább az erdőben élnek, s minden áron az EU-ba akarnak jutni.

A Horgos-Röszke határátkelőnél pedig szinte élet- és balesetveszélyes közlekedni az autópályán. Nem csak a feltorlódott kamionsor, s a járművekből kiszállva várakozó sofőrök jelentik a veszélyforrást, hanem az autópályán csoportosan átfutó migránsok is. Semmilyen szabályt be nem tartva rohangálnak át a sztrádán. Az autósoknak szinte kerülgetniük kell őket, ami nem is egyszerű, hiszen a 130 kilométer per órás sebesség mellett nem könnyű irányt változtatni.

Nem akarnak a befogadóközpontokba menni

Forrás: V4NA

Kétszer annyi migránst regisztráltak idén a hatóságok, mint tavaly az év első 9 hónapjában

Az idei számok jelentős növekedésről tanúskodnak, hiszen 2021-ben ugyanezen időszakban 43 ezer migránst regisztráltak a hatóságok, most viszont 86 ezer bevándorlót vettek nyilvántartásba. A szerbiai országos menekültügyi főbiztos szerint az adatok azt mutatják, hogy 2015 óta csaknem másfél millió migráns haladt át a balkáni útvonalon.

„Az elmúlt két évben a covid miatt csökkent a nyomás, de idén jelentős növekedést látunk a bevándorlók számának tekintetében. Az év első 9 hónapjában 86 ezer migránst jegyeztünk fel Szerbiában. Ők azok, akik vállalják, hogy befogadóközpontokba vonulnak. Tavaly ez a szám 43.000 volt. Ez azt jelenti, hogy 100 százalékos a növekedés”

– mondta Stanisavljevic.

Szerbiában jelenleg 19 befogadóközpont létezik, amelyek közül 4 nem is működik, mert nincs rá szükség. A migránsok amíg jó idő van nem akarnak oda menni, inkább erdőkben, bozótosokban töltik az éjszakákat. Így talán könnyebben el tudnak szökni a hatóságok szeme elől. A főbiztos aláhúzta: a legtöbb bevándorló még mindig szíriainak és afgánnak vallja magát.

Az eddig érkezett óriási embertömegből mindössze 228-an kaptak menekültstátust Szerbiában, míg jelen pillanatban 20 ilyen irányú kérvény van elbírálás alatt.

„Ez mindent elmond arról, hogy nem Szerbia a végső állomásuk. Ők nem akarnak itt maradni, nekik Szerbia csak egy tranzitország”

– emelte ki a főbiztos.

A Frontex is növekedésről számol be

Az idei év első kilenc hónapjában az Európai Unió külső határain az előzetes adatok szerint 228.240 törvénytelen belépést észleltek. Ez 70%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest, és 2016 óta a legmagasabb érték az év első három negyedévében.

A nyugat-balkáni útvonal a legforgalmasabb

Forrás: frontex.europa.eu

A Frontex szerint továbbra is a nyugat-balkáni a legaktívabb migrációs útvonal az EU irányába. Ezen a határszakaszon szeptemberben 19.160 törvénytelen határátlépés történt, kétszer annyi, mint egy évvel ezelőtt. Mint írják, ez részben annak tudható be, hogy sok az illegális migráns ezen a területen, s ők folyamatosan, többször is próbálkoznak – olvasható a V4NA cikkében.