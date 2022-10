A kormányfő és Irakli Garibasvili, Georgia miniszterelnöke stratégiai partnerségi megállapodást írt alá. Közös sajtónyilatkozatukban Orbán Viktor hangsúlyozta: a megnövekedő kínálat tudja letörni az árakat, ami elemi érdeke Magyarországnak, hiszen az ország "harcol az infláció ellen, amely tekintélyes részben a magas energiaárak miatt áll elő".

Kifejtette: "egy nagyívű új energetikai együttműködés formálódik", amelyhez a magyaroknak különös érdekük fűződik. Létre akarnak hozni egy új, hatalmas villamosenergia-vezetékrendszert, amely az energiát Azerbajdzsánból Georgián és Románián keresztül hozná Magyarországra - magyarázta.

A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j4) megbeszélést folytat Irakli Garibashvili georgiai kormányfővel (b4) a Karmelita kolostorban 2022. október 27-én

Közölte: ezzel nagy mennyiségű földgázt tudnának kiváltani, olyan földgázt, amelyet most villamosenergia előállítására használnak Magyarországon. Ehelyett ezt a villamosenergiát direktben megkaphatnák - mutatott rá.

Megjegyezte: georgiai kollégája ezt a programot teljes mellszélességgel támogatja.

A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j2) megbeszélést folytat Irakli Garibashvili georgiai kormányfővel (b) a Karmelita kolostorban 2022. október 27-én. Jobbról Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (j) és Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter (j4)

Arról is beszélt, hogy nagyon rossz, diszkriminatív döntés született Brüsszelben, amikor megadták az EU-tagjelölti státust Moldovának és Ukrajnának, de nem adták meg Georgiának. "Ez megmagyarázhatatlan, erkölcsileg vállalhatatlan és káros döntés is" - vélekedett. Hozzátette: Georgia az elmúlt évek munkájával kiérdemelte a tagjelöltséget, a brüsszeli elutasító döntés tiszteletlenség a georgiai emberekkel és nemzettel szemben.

Orbán Viktor miniszterelnök (j) katonai tiszteletadással fogadja Irakli Garibashvili georgiai kormányfőt a Karmelita kolostor előtt

Orbán Viktor közölte: Magyarország továbbra is támogatja a minél gyorsabb tagjelölti státus megadását Gerorgiának, szakértőket biztosít kormányának, hogy segítsék a felkészülést a tárgyalásokra. Tizenhat magyar dolgozik az Európai Unió megfigyelőmissziójában - fűzte hozzá.

Orbán Viktor miniszterelnök (b) fogadja Irakli Garibashvili georgiai kormányfőt a Karmelita kolostorban

A miniszterelnök kitért arra: megállapodtak, hogy jövőre együttes kormányülést tartanak Georgiában, ezt meg fogja előzni az ágazati miniszterek találkozója, ahol előkészítik az együttes kormányülést. Mindezzel nagy lendületet akarnak adni a két ország gazdasági együttműködésének - fogalmazott.

Azt is mondta: Magyarországon erőteljes pozitív előítélet él Georgiával szemben és ugyan a két ország messze van egymástól, de a geopolitikai helyzetük sok hasonlóságot mutat. "Egy magyarnak nem nehéz megértenie a georgiai történelemnek a vezérfonalát és egy georgiai embernek se nehéz megérteni a magyar történelem vezérfonalát", hiszen mindketten "nagy kulturális hagyományokkal, unikális nyelvvel rendelkező" nemzetek, amelyeknek ezt a kultúrát, ezt a nyelvet náluk nagyobb népek gyűrűjében kell fenntartaniuk - fogalmazott.

Úgy vélte,

"ez a mi küldetésünk, hogy ez a kultúra, ez a nyelv, ez ne vesszen el".

A kormányfő kiemelte: álláspontjaik nagyon közel vannak egymáshoz, amikor geopolitikáról, háború és béke kérdéséről van szó. "Mi, magyarok ugye az ukrán-orosz háborúban azonnali tűzszünetet és béketárgyalásokat akarunk minél hamarabb és ez nagyon hasonlít a georgiai megközelítésre" - vélekedett Orbán Viktor.

Orbán Viktor miniszterelnök (j) és Irakli Garibashvili georgiai kormányfő a Karmelita kolostorban

Georgia legfontosabb célkitűzése az európai uniós tagjelölti státus, majd a tagság elérése - mondta a sajtótájékoztatón Irakli Garibasvili. Georgia miniszterelnöke háláját fejezte ki Magyarország támogatásáért ennek elérésében, valamint országa területi integritását érintően. Hangsúlyozta: Georgia jelenleg az Európai Tanács javaslatainak végrehajtásán dolgozik, gazdaságuk pedig évről évre két számjegyű növekedést mutat.

A georgiai kormányfő beszámolt arról is, hogy a NATO-nak is tagjává szeretnének válni, amiért már eddig is óriási áldozatokat hoztak a katonai szervezet nemzetközi szerepvállalásaiban, a többi között Irakban vagy Afganisztánban.

Irakli Garibasvili teles mértékben elfogadhatatlannak ítélte az ukrajnai háborút, Ukrajnát pedig országa minden lehetséges módon támogatja - tette hozzá.

Örömét fejezte ki a két ország között megkötött stratégia partnerséggel kapcsolatban, és közölte azt is: Georgia támogatni fogja a Magyarország számára igen fontos energetikai projektet. Országa példát vesz a magyarországi sikeres reformokból - tette hozzá, és köszönetet mondott a georgiai egyetemi hallgatók magyarországi ösztöndíjaiért is.