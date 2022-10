A Mediaworks stábja felkereste a kevesebb mint 300 fős kis települést, ahol egy uniós forrásból felújított, bár omladozó épület lehetett az, ahol a DatAdat könyvelését megtalálták a nyomozás során. Az ingatlanon csengő sincs, a stáb ottjártakor pedig zárt ajtókkal találkozott, de még a környéken sem volt semmiféle mozgás.

A NAV korábban a következőket írta a helyről egy közleményében:

„Végül a szükséges iratok jelentős részét a könyvelést végző egyéni vállalkozó be nem jelentett irodájából sikerült lefoglalnia a nyomozóknak.”

A DatAdat a 2022-es választási kampányban került a figyelem középpontjába, hiszen segítették Márki-Zayék kampányát. Nagyjából egymillió választót érték el telefonhívásokkal, SMS-ekkel. Felmerült a gyanú, hogy az akciót lopott adatbázisok felhasználásával hajtották végre. Mint kiderült, az ellenzék kampányához külföldről közel kétmilliárd forint érkezett egy Action for Democracy nevű szervezeten keresztül. Márki-Zay szerint a DatAdathoz is kerültek külföldi pénzek. Ez azért izgalmas, mert az Action for Democracy magyarországi vezetője az a Korányi Dávid, aki korábban Bajnai főtanácsadója volt.