A történész-politológus az ellenzéki mozgalmak által Magyarországon is használt felforgatás stratégiáit és hazai alkalmazóinak hálózatát mutatja be dolgozatában, különös tekintettel a legújabb, 2022-es „forró ősz” megtervezésére - írja a lap.

A felforgatókönyv

Az aktuális hazai tüntetés-tematikára telepedve, profi szervezők a bérkövetelések energiáját kormánybuktatásba akarják átcsatornázni

– fogalmaz az intézet igazgatója elemző írásában, majd rámutat: a Popović-módszer élesben is megjelent: a 2018/19 fordulóján zajló ellenzéki megmozdulásokon, aztán az SZFE épületének 2020 őszi elfoglalásán, újabban pedig a „tanártüntetésnek” beállított kormányellenes demonstrációkon.

A cikk szerzője kiemeli: a közoktatási bérek emeléséhez semmi köze az úgynevezett Popović-forgatókönyv alapján szervezett akcióknak. Véleménye szerint hamar eltérített és eszkalált konfliktussá vált, mely a demokratikusan megválasztott kormány megdöntésére épül.

Popović, akit a The Guardian csak a „globális forradalom titkos építőmesterének” nevezett – ismerteti Békés Márton – 2015-ben adta ki könyvét Útmutató a forradalomhoz címmel, amelyben összefoglalta és más országok számára is ajánlotta a forradalomhoz szükséges, egy az egyben átültethető technikáit. Mentora az a Robert Helvey, az amerikai hadsereg nyugalmazott ezredese, akihez az amerikai hírszerzés az erőszakmentes ellenállás „civileknek” szóló kiképzését szervezte ki. Őt könyvében Popović már csak „Bob ezredesnek” nevezi. A 2017 óta magyarul is olvasható Popović-könyv magyar nyelvű kiadásának könyvbemutatóját a Gulyás Márton-vezette Közös Ország Mozgalom szervezte meg. Ahogyan arról a Magyar Nemzet is beszámolt, az eseményen a szerző úgy nyilatkozott: „számít rá, hogy könyve nyomán megkeresik majd budapesti aktivisták, és a tanácsait kérik ki erőszakmentes mozgalmaik szervezésében.”

Gulyás csomóponti személy: először a Krétakör ügyvezető igazgatója, aztán a Humán Platform kezdeményezője volt, majd megalapította a Közös Ország Mozgalmat, négy éve pedig az amerikai forrásokból működő Partizán alapító-főszerkesztője.

– hangsúlyozza a politológus.

Utasításra szervezett forradalom

A konfliktus egyik motorja, a színész Molnár Áron mozgalma például az erőszakmentes ellenállás taktikájából a forradalom stratégiáját építi, és nyilvánosan hivatkozik is Popovics könyvére, mint alapműre

– idézi fel Békés Márton a színész megnyilatkozását, kiegészítve azzal, hogy Gene Sharp: az erőszakmentes ellenállás 198 különféle módját is népszerűsíti.

Gene Sharp továbbfejlesztve Saul Alinsky doktrínáját 1983-ban nemkormányzati szervezetet hozott létre, Albert Einstein Intézet néven, amely különböző országok „civil” ellenállóit oktatta erőszakmentes stratégiákra – írja a történész.

Az 1993-ban elkészült „felforgatókönyvet” a szeptember másodikai tüntetésen Molnár Áron színpadias gesztussal diáktüntetők közé dobta, mondván: "Szerveződjetek mozgalmakba, szervezetekbe".

Hibrid forradalmárok

Amint Nagy Ervin, a XXI. Század Intézet elemzője megállapította

"az ellenzék a megújulás és a parlamenti munka helyett az utcai politizálásra helyezte a hangsúlyt", e stratégia mentén "megpróbáltak rátelepedni civil elégedetlenségi akciókra, majd nemzetközileg kipróbált mozgalmi forgatókönyvek alapján igyekeztek kormányellenes demonstrációvá szélesíteni azokat"

– idézi fel az igazgató.

