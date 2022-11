Adományokat, pénzbeli támogatásokat – a baloldali pártokhoz és politikusokhoz hasonlóan – azért a bruttó másfél millió forintot kereső Jakab Péter is elfogad. Saját honlapján például bárki utalhat Jakab személyes bankszámlaszámára, ehhez mindössze a lakcímét kell megadnia a közlemény rovatban.

Jakab honlapján egyébként nyoma sincs annak, hányan, összesen mekkora összeggel támogatták az elmúlt három hónapban az augusztusban megalakult, bíróságon azonban még be nem jegyzett mozgalmat.

A Mandiner megkeresésére a mozgalom sajtórészlege közölte, azt, hogy a bejegyzésre mikor kerül sor, a bíróság tudja megmondani. „Az ország jelenlegi helyzetében ugyanakkor a mozgalom egyetlen napot sem hajlandó elvesztegetni bírósági procedúrák miatt, ezért a tagtoborzást és az adománygyűjtést is folytatjuk, hisz mozgalmunk állami támogatás nélkül építkezik” – fogalmaztak. Hozzátették, a még be nem jegyzett mozgalom támogatására eddig 173 ezer forint folyt be, ezt egy külön erre a célra létrehozott, elkülönített számlaszámon tárolják. Mint írták, az összeget egyelőre nem használták fel, a mozgalommal kapcsolatos költségeket Jakab a saját tiszteletdíjából fizeti.

