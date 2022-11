A pályázati kiírás szerint jónéhány követelménynek meg kell felelni. Minden egyes központnak össze kell fognia egy nemzeti/multinacionális multidiszciplináris közösséget, amely tudományos kutatókból, tényellenőrökből, médiaszakemberekből és más érintettekből áll, annak érdekében, hogy olyan hálózatot jöjjön létre, amely képes a dezinformáció gyors felderítésére és elemzésére. És fontos az is, hogy a tényellenőrzés független legyen. Ha megnézzük azonban a nemrég óriási lyukra futó tényellenőrök névsorát, akkor máris világosabbá válik, hogy erről szó nincs.

A csapat vezetője Zöldi Blanka, aki többek között a 444.hu-nál dolgozik, de a teljes szerzőgárda is kizárólag a balliberális sajtó munkatársaiból áll. A 444-ről ismert, hogy kiadója mögött az indulás után befektetőként megjelent a Media Development Investment Fund (MDIF) is, amelynek egyik fő támogatója az oligarcha Soros György, pontosabban a Nyílt Társadalom Alapítványok hálózata – erről részletesebben is beszámolunk a későbbiekben.

A tanácsadói testület

A Lakmuszt segítve nemrég egy tanácsadói testületet is felállítottak, ahol a Soros-hálózat jól ismert emberei segítik a munkát. Tagja például Kapronczay Stefánia, a szintén Soros-pénzelte Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) ügyvezető igazgatója, Kotroczó Róbert, az RTL Magyarország hírigazgatója, Krekó Péter, a Political Capital ügyvezetője, Martin József Péter, a Transparency International magyarországi ügyvezető igazgatója és Pardavi Márta is, aki a Helsinki Bizottság társelnöke. Ez utóbbi szervezeteket szintén bőkezűen támogatta a Soros György-féle Nyílt Társadalom Alapítványok hálózata.