Megjegyzendő, hogy a félidejéhez közelít az őszi ülésszak, a munka eddigi középpontjában pedig az Európai Unióval szükséges megegyezéshez szükséges javaslatok elfogadása volt. Még október 10-én a parlament szavazott a Nemzeti Integritás Hatóság felállításáról, amely szerv az európai uniós források felhasználásának szabályszerűségét ellenőrzi majd. Emellett létrehoz egy Korrupcióellenes Munkacsoportot is, amely a meglévő korrupcióellenes intézkedéseket is vizsgálja, és javaslatokat is megfogalmaz majd.