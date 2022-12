Hangsúlyozzák azt is, hogy a HRW „jelentése” az ellenzéki pártoknál fellelt adatvédelmi visszaéléseket is közli, hiszen azok annyira durvák, hogy még a Soros fizette HRW sem tudja ezeket elhallgatni. Igaz, nagyon szőrmentén, és csak ímmel-ámmal említik a „jelentésben“ ezeket, ügyelve arra, hogy nagy kárt ne okozzanak a baloldali ellenzéknek. A HRW megállapítása szerint az ellenzéki pártoknál nem volt átlátható a személyes adatok feldolgozása, ami a magánélet sérelmének kockázatával járt. De gyorsan leszögezik azt is, a kormánypárttal ellentétben nem találtak bizonyítékot arra, hogy az ellenzéki pártok adatkezelése tisztességtelenséget okozott volna a választási folyamatban. A HRW által az érdeklődők elé tárt bizonyítékok pedig a kormánypártok esetében névtelen megszólalók – ahogyan arra föntebb is utaltunk – emelte ki az Alapjogokért Központ, majd hozzáteszik: „A jelentésben továbbá kitérnek arra, hogy a politikai pártok – más országokhoz hasonlóan – Magyarországon is az adatvezérelt kampányba fektettek be: részletes választói adatbázisokat hoztak létre, online petíciókat és konzultációkat indítottak adatgyűjtés céljából, online politikai hirdetéseket vásároltak, chatbotokat vetettek be a közösségi médiában, és közvetlen kapcsolatot tartottak a választókkal és a támogatókkal robothívások, tömeges SMS-üzenetek és e-mailek útján.”

A központ szerint a HRW azt már nem részletezi, hogy a 2022-es választási kampányt megelőzően a hat ellenzéki párt mindegyike és a Márki-Zay Péter vezette Mindenki Magyarországa Mozgalom is gyűjtötte szimpatizánsainak adatait – vagyis „listázta” őket, ahogyan a balliberális média a Fidesszel kapcsolatban emlegeti a párt egyébként törvényes és az adatkezelésnek megfelelő szimpatizánsi adatbázisát. Hangsúlyozzák, hogy ezen túlmenően pedig adatokat gyűjtött és dolgozott fel a Soros-közeli, az ellenzéki előválasztást megszervező „civil” tömörülés is, és vannak arra utaló jelek, hogy ezeket a listákat az ellenzéki pártok a kampányban megkapták, hogy ezek segítségével mozgósíthassák választóikat.