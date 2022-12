„Az Európai Parlament reformja soha nem volt aktuálisabb, mint ma, amikor a bűnszervezetben és pénzmosásban való részvétellel, valamint az Európai Unió politikájának kiárusítással vádolják az európai baloldal több képviselőjét és tisztségviselőjét. A korrupciós botrány túlmutat a bűncselekmény tényén, hiszen leleplezi az Európai Parlament utóbbi években folytatott képmutatását is. Több mint négy éve igyekeznek minden erejükkel intézményesíteni a politikai furkósbotként használt jogállamisági mechanizmust, s nincs három hónapja sem, hogy elfogadta az Európai Parlament baloldali többsége azt a határozatot, ami szerint Magyarország korrupt és nem demokrácia. A lejárató jelentés támogatói között szerepeltek ráadásul a korrupciós botrányban érintett személyek is, többek között Eva Kaili, az EP szocialista alelnöke, Marie Arena, az EP emberi jogi albizottságának elnöke, Marc Tarabella szocialista EP-képviselő, vagy éppen Andrea Cozzolino, a szocialista képviselőcsoport koordinátora. Ma már a napnál is világosabb, hogy a parlamenti munkájuk során valójában nem a jogállamiság értékeinek védelme, hanem a politikai vagy éppen az üzleti haszonszerzés motiválja az EP baloldali többségét” – írja a blogbejegyzés szerzője, Flick László.