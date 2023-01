Hozzátette: Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője kezdeményezte az ülésen elhangzottak titkosításának feloldását, mert

itt az ország szuverenitását durván sértő, példátlan akcióról van szó és erről minden magyarnak joga van tudni.

A bizottság támogatta a kezdeményezést, és a testület elnöke – aki a törvény szerint is mindig ellenzéki – is megszavazta a titkosítás feloldását. Arra számítanak, hogy a jövő hét első felében már nyilvános lesz az anyag, ami majd a nemzetbiztonsági bizottság honlapjára is felkerül, akárcsak az előző jelentés.

Halász János kérdésre válaszolva hangsúlyozta, az előző ülésen kapott tájékoztatásból szembesült azzal, hogy csaknem hárommilliárd forintot utaltak külföldről a dollárbaloldalhoz, minden bizonnyal a választások befolyásolására.

Hozzátette, a Mindenki Magyarországa Mozgalom több mint 1,4 milliárd forint értékben intézett utalásokat a DatAdat osztrák anyavállalatának részére. Hozzátette, a DatAdat az a cégcsoport,

ami Bajnai Gordonhoz is köthető, meg az ő korábbi embereihez.

Halász János a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV) intézett feljelentésében azt kérte, vizsgálják ki, ezért a pénzért ez a cég milyen munkát végzett, milyen valós, számlával bizonyított teljesítés húzódik mögötte, mert „hogyha ez hiányzik, hogyha az nem valós, akkor fölmerülhet a költségvetési csalás megalapozott gyanúja”. Hozzátette, nemcsak a NAV Bűnügyi Főigazgatóságához fordult, hanem az Állami Számvevőszékhez is.