A megállapodás részleteit ismertetve az uniós főképviselő közölte: a szöveg kimondja, hogy az emberek szabadon mozoghatnak a két ország között a kölcsönösen elismert útlevelük és rendszámuk használatával. Diplomáik és képzésük kölcsönös elismerése által pedig szabadon vállalhatnak munkát és tanulhatnak bármelyik országban, szükségtelen bürokrácia nélkül. A megállapodás új gazdasági lehetőségeket teremt a fokozott pénzügyi támogatások, az üzleti együttműködés, valamint a Koszovóban és Szerbiában végrehajtott új beruházások révén. A megállapodás nem csak Koszovó és Szerbia számára fontos. Az egész régió biztonsága, stabilitása és jóléte szempontjából is – tette hozzá

Elmondta, a felek megállapodtak abban, hogy tartózkodnak minden olyan fellépéstől, mely a feszültségek kiújulásához vezethet, és kisiklathatja a tárgyalásokat. Az EU elvárja a felektől, hogy konstruktívan vegyenek részt a folyamatban – tette hozzá az uniós diplomácia vezetője.

Koszovó 2008-ban kiáltotta ki függetlenségét Szerbiától, de Belgrád továbbra is saját tartományának tartja a többségében albánok lakta déli területet. A két fél között 2013-ban kezdődtek meg a kapcsolat normalizálását célzó tárgyalások, de 2018-ban meg is szakadtak, mert Koszovó 100 százalékos vámot vezetett be a Szerbiából és Bosznia-Hercegovinából érkező árukra. Az intézkedést később visszavonták. A kapcsolat rendezése mindkét fél számára azért is fontos, mert csak így tudják folytatni a megkezdett uniós integrációt.