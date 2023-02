Az Exmar akkori vezérigazgatója, Nicolas Saverys nagyon fontosnak nevezte ezt a megállapodást, amely lehetőségek széles tárházát nyitotta meg.

Az Exmar igazgatótanácsában pedig már akkor ott ült Guy Verhofstadt.

Egyébként Verhofstadtot nemcsak az energiahordozó származása nem érdekli, de láthatóan az sem, hogy a tengeri nyersanyagszállítás sokkal környezetszennyezőbb és még drágább is, mint a vezetékes szállítás. Pedig az Európai Parlamentben rendre zöldpolitikusként tünteti fel magát, és a közösségi oldalakon is hirdeti a bolygó megmentését. Már 2017-ben is azt hangoztatta, hogy a klímaváltozás és a környezetszennyezés nem ismer határokat.