A legjobb helyszínek közé még olyan látványosságok kerültek be, mint a párizsi Disneyland, illetve az izlandi geotermikus Kék Lagúna. A legrosszabbnak közé pedig olyan helyek kerültek be, mint a Los Angeles-i Hollywood Walk of Fame, a floridai Tampa Bayben található Busch Gardens – írja a Mandiner.

A teljes cikket ITT lehet elolvasni.