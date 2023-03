Cikkünk frissül

Nyoma veszett az oroszok legkegyetlenebb tábornokának

Eltűnhetett az orosz hadsereg leggyűlöltebb tábornoka – szúrta ki az Infostart. A lap szerint a harctéren Oroszországot ért kudarcok miatt az elmúlt időszakban egyre elégedetlenebb lehetett a moszkvai vezetés Rusztam Muradovval.

Muradov legtöbb katonája a 2022. október-novemberi Pavlivka elleni ostromban, illetve a Vuhledar elfoglalásáért indított offenzívában esett el. „Többek között itt semmisült meg az elit 155. tengerészgyalogos dandár és a tatár önkéntesekből álló Alga zászlóalj is” – emlékeztet az Infostart. Mint írják: előfordult, hogy a támadók egyetlen nap több mint harminc gyalogsági harcjárművet veszítettek el úgy, hogy azok szinte sértetlenül kerültek az ukránok kezére.

Noha hivatalos források csak annyit közöltek, hogy a tábornok jelenleg szabadságát tölti, a washingtoni székhelyű Institute for the Study of War (ISW) értékelése szerint ez akár a tábornok leváltását is jelentheti.

Az amerikai szakértők Muradov számos katonai melléfogását felidézve, és egy egyik orosz forrásukra hivatkozva ugyanis úgy ítélték meg: a tábornokot vagy leváltották, vagy önként mondott le posztjáról.

A NAÜ három szakértője marad szerdától a Zaporizzsjai Atomerőműben

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) három - egy szlovák, egy francia és egy japán - szakértője marad a szerdai rotáció után mintegy két hónapig a Zaporizzsjai Atomerőműben - tájékoztatta a TASZSZ orosz hírügynökséget szerdán Renat Karcsaa, a Roszenergoatom orosz konszern vezérigazgatójának tanácsadója.

Az orosz illetékes elmondta, hogy a NAÜ Rafael Grossi főigazgató által vezetett küldöttsége, amely szerdán egynapos látogatást tesz az erőműben, 11 tagú. Heten közülük az ENSZ biztonsági és támogatási főosztályát képviselik.

Grossi szerdai látogatása a második az atomerőműben, amely Európa legnagyobb ilyen létesítménye. Az erőmű jelenleg orosz ellenőrzés alatt áll, de a szomszédos Zaporizzsja városa ukrán kézen van, a környéken harcok folynak.

A főigazgató a tervek szerint ellenőrzi az erőmű biztonsági szintjét, és felhívja a figyelmet a létesítmény védelmének fontosságára. Látogatásának másik célja a NAÜ szakértői rendszeres rotációjának fenntartása. Grossi látogatása egybeesik a szakértők cseréjével.

A NAÜ szakértőinek folyamatos jelenléte az atomerőműben Grossi első látogatása után, 2022. szeptember elején vette kezdetét.

Avdijivkát eltörlik a Föld színéről?

Ukrajna frontvárosát, Avdijivkát „eltörlik a Föld színéről" az erősödő orosz lövöldözés közepette – állítja egy helyi tisztségviselő. Az orosz erők az utóbbi időben fokozatosan megerősödtek Avdijivka környékén, és az ukrán hadsereg a múlt héten azt mondta, hogy a város „második Bahmut" lesz.

Oroszország 10. harckocsiezredét megviselte az Avdijivka elleni támadás, és valószínűleg elveszítette tankainak nagy részét, miközben megpróbálta körülvenni a várost délről – közölte az Egyesült Királyság védelmi minisztériuma legújabb hírszerzési jelentésében.

Az időjárás a legnagyobb ellenség

Jelentős változások az elmúlt hónapokban nem történtek, az oroszok célja még mindig a két kelet-ukrajnai megye, a Donbasz térség elfoglalása − magyarázta a Magyar Nemzet megkeresésére Kis-Benedek József. A biztonságpolitikai szakértő elmondta, jelenleg a szemben álló felek legnagyobb ellensége az időjárás: a raszputyica, a tavaszi olvadás beköszöntével az utak a harckocsik és más járművek számára szinte járhatatlanná váltak.

A legnagyobb harcok még mindig Bahmut, valamint egyes jelentések szerint az attól mintegy kilencven kilométerre fekvő Avdijivka városában zajlanak.

Bahmut hosszú hónapok óta ostrom alatt áll, az oroszok több ízben beszámoltak már bizonyos részeinek elfoglalásáról, azonban úgy tűnik, a védők még mindig kitartanak.

Amíg a szárazföldön nem lehet jelentősebb offenzívát indítani, addig Moszkva rakéta- és dróncsapásokkal próbálja megtörni az ukrán védelmet.

Körülbelül tíznaponta, kéthetente hajtanak végre nagyobb volumenű légicsapásokat, amik az utóbbi időben inkább dróntámadásokba mentek át. Ez arra enged következtetni, hogy az oroszok fogytán lehetnek rakétákból

− vélekedett a szakértő. Hozzátette, hatékonyságban nincs nagy különbség, hiszen a drónokkal is komoly eredményeket lehet elérni.

Kis-Benedek József szerint az ukrán ellenoffenzívának két előfeltétele van: az egyik a már említett időjárási viszonyok javulása, a másik pedig az, hogy minél több nyugati hadi eszközt szállítsanak a frontra.

Az első „fecskék” már meg is érkeztek, Olaf Scholz német kancellár éppen tegnap jelentette be, hogy ígéretéhez hűen Berlin leszállított 18 darab Leopard 2A6 típusú harckocsit szövetségesének. − Ez ahhoz elegendő, hogy létrehozzák azokat a vegyes − keleti és nyugati hadi technológiával, hadi eszközökkel rendelkező − harccsoportokat, melyeket majd egy esetleges nagyobb küzdelem során be tudnak vetni − mutatott rá a szakértő. Hangsúlyozta, jelenleg ennek ellenére az orosz oldalon hatalmas a túlerő.

Mindkét fél részéről májusban vagy júniusban lehet számítani nagyobb offenzívára, ezek pedig nem biztos, hogy kizárólag egy területen fognak végbemenni

− vélekedett.

Kiéleződnek a harcok a zaporizzsjai atomerőmű közelében

Felélesedtek a harcok a délkelet-ukrajnai Zaporizzsja atomerőmű közelében – közölte a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség vezetője. Rafael Grossi arra figyelmeztetett, hogy ez tovább növeli a nukleáris baleset lehetőségét. Az AP-nek nyilatkozva azt mondta: "A harcok szintje megnövekedett. Egyre több a katona, a katonai jármű, és egyre több a katonai akció az üzem körül. A kollégáim naponta számolnak be támadásokról, a nehézfegyverzet zajáról. Ez a fenyegetettség gyakorlatilag állandó. Nagyon veszélyes és instabil a helyzet."

Legalább százszor lőtték az oroszok Szumi megyét

Az orosz erők négy települést lőttek Szumi megyében március 28-án – jelentette a regionális katonai közigazgatás a Telegramon. Tüzérséggel és aknavetőkkel vették célba Bilopillija, Junakivka, Znob-Novhorodszke és Eszman községet. Az ukrán hadsereg tájékoztatása szerint nem észleltek orosz támadócsoportokat az államhatár közelében.

Csaknem nyolcezren érkeztek kedden Magyarországra

Magyarország területére 2023. március 28-án 0 óra és 24 óra között az ukrán-magyar határszakaszon 4026 fő lépett be. A román-magyar határszakaszon belépők közül 3958 fő nyilatkozott úgy, hogy Ukrajnából érkezett.

A beléptetettek közül a rendőrség 50 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, ami 30 napig érvényes. Ezen időtartamon belül kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzése érdekében.

A rendőrök továbbra is segítik a háború elől menekülőket.

Két civil áldozata van az ukrán ágyúzásnak

Az ukrán erők hétfőn este megöltek két civilt, amikor ágyúztak egy lakóházat az orosz kézen lévő keleti Donyeck városában – közölték az oroszok.

"Ukrán lövedék csapódott egy lakóházra a Kujbisev utca 246. szám alatt, sajnos két civil belehalt a sérüléseibe a megrongálódott épület romjai alatt" - közölte az oroszok által telepített rendőrség Donyeck régió Moszkva által ellenőrzött részén.

Az Egyesült Államok nem ad nukleáris adatokat Oroszországnak

Az Egyesült Államok nem cserél adatokat nukleáris haderejéről Oroszországgal – közölte a Fehér Ház szóvivője, válaszul Moszkva múlt hónapban hozott döntésére, miszerint felfüggeszti részvételét az Új START nukleáris fegyverekről szóló szerződésben.

A szerződés korlátozza az Egyesült Államok és Oroszország által bevethető stratégiai nukleáris robbanófejek számát.

"A nemzetközi jog értelmében az Egyesült Államoknak joga van arra, hogy arányos és visszafordítható ellenintézkedések megtételével válaszoljon az új START-szerződés Oroszország általi megsértésére, hogy rávegye Oroszországot, hogy visszatérjen kötelezettségei teljesítéséhez" - mondta a Nemzetbiztonsági Tanács szóvivője.