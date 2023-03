A székely szabadság napja alkalmából a Határtalanul a Magyar Fiatalokért Egyesület által szervezett tanácskozáson Gulyás Gergely arról beszélt, hogy az egységes magyar nemzet elve „ma alkotmányos parancsnak is tekinthető”, miután 2011-ben az alkotmányba is bekerült. Az elmúlt 13 évben sikerült elérni, hogy ma ez a kérdés nem tárgya az aktuálpolitikai vitáknak – mondta, majd kifejtette: ma már az ellenfeleink is úgy gondolják, hogy ezen a területen „nem érdemes, nem hasznos, nem kifizetődő” megtámadni a kormányt.

Gulyás Gergely rámutatott, a kérdésben belpolitikai konszenzus van, ami lehet, hogy az ellenfelek részéről „nem szívből, hanem színből van csupán”, de ez lényegtelen, hiszen ma már senki nem vitatja, hogy a magyar állam felelősséget visel valamennyi magyarért, bárhol is éljen a világban.

Sikerült ennek megfelelően a kettős állampolgárságról szóló törvényt még az elsők között elfogadni 2010-ben. Ennek köszönhetően ma szerte a világon több mint 1,1 millió új magyar állampolgár van – mondta, majd úgy fogalmazott:

sikerült a trianoni békediktátum után 90 évvel újra közjogi köteléket létrehozni a magyar állam és magyarok között, függetlenül attól, hogy ők az anyaország területén élnek, vagy sem.

Szintén fontos döntésnek nevezte Gulyás Gergely a választójogi törvény újraszabályozását, és azt, hogy a határon túli magyarok is lehetőséget kaptak a választásokon való részvételre.