Szintén a Közép-európai Egyetemnek adott 40 millió forintot az amerikai kormány egy légierő-védelemmel kapcsolatos pályázat során. Még mindig 2014-ben járunk, amikor a Globsecnek (egy pozsonyi székhelyű globális agytröszt – a szerk.) nyújtottak 40 ezer dollár támogatást, hogy Csehországban, Magyarországon és Szlovákiában megfordítsák a NATO-ellenes közhangulatot.

Dollárok tömik a kormányellenes sajtót is

Az emberi jogi aktivisták és a politikai aktorok mellett a kormányellenes médiát is bőségesen ellátták dollárokkal. Az amerikai adófizetők pénzéből támogatta az amerikai külügyminisztérium a Ne Hallgassunk Nonprofit Kft.-t, ami a magát függetlennek valló Telex cége. A 6,6 millió forint összegű támogatás egy 9 hónapig tartó újságírói gyakornoki programot finanszírozott. Célja, hogy fiatal, kritikus és független újságírókat képezzenek Magyarországon. A szintén baloldali, szombathelyi székhelyű Nyugat.hu kiadója, a Nyugat Média és Világháló Egyesület 7,4 millió forintban részesült, amelyet az amerikai–-magyar százéves diplomáciai kapcsolattal összefüggő rendezvényekre költhettek. Szintén a Nyugat.hu 2020-ban 5,3 millió forintot kapott az amerikai kormánytól, amelyet a demokrácia és a helyi nyilvánosság erősítésére fordíthattak. Az amerikai külügy az Egyensúly Intézetet is támogatta 3,7 millió forinttal, amelyet a magyar energiafüggetlenséggel kapcsolatos tevékenységekre fordíthatnak.

Még 2019-ben a Független Újságírók Alapítványa csaknem 7 millió forintot kapott a rendszerváltás 30. évfordulójával kapcsolatos tevékenységre. Fontos megjegyezni, hogy a Független Újságírók Alapítványa közel áll a kormányellenes oknyomozó portálhoz, a Direkt 36-hoz, hiszen utóbbi honlapja szerint közösen fogadják az szja-felajánlásokat.

Még 2019-ben a Független Újságírók Alapítványa csaknem 7 millió forintot kapott a rendszerváltás 30. évfordulójával kapcsolatos tevékenységre. Fontos megjegyezni, hogy a Független Újságírók Alapítványa közel áll a kormányellenes oknyomozó portálhoz, a Direkt 36-hoz, hiszen utóbbi honlapja szerint közösen fogadják az szja-felajánlásokat.

Összeérnek a szálak

Közös uniós és amerikai projektekből is gyakran jut forrás a Soros-hálózat szervezeteinek. Az Emberség Erejével Alapítvány a German Marshall Fund of the United States (GMF) Engaging Central Europe (ECE) alapja keretében új pályázatot hirdetett meg „Új Erősödő Civil Közösségek” néven. A program 22 millió forintos keretösszeggel rendelkezik. Az Emberség Erejével Alapítvánnyal kapcsolatban meg kell említeni, hogy évek óta több millió dollár támogatást kapott Soros György Nyílt Társadalom Alapítványától. Ugyanez elmondható a German Marshall Fundról is.

A fentiek alapján jól látható, hogy Brüsszel mellett Washington is finanszírozza azokat a civil szervezeteket és sajtóorgánumokat, amelyek Soros György támogatását élvezik.

A teljes cikk a részletekkel ITT érhető el.