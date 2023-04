Lánczi Tamás erre reagálva emlékeztetett, a kormányinfókon az újságírók annyit kérdezhetnek, amennyit akarnak. Megjegyezte: nem látott még olyat, hogy Joe Biden amerikai elnökhöz bárki, bármikor oda léphetne, hogy zaklassa, mikrofont dugva az orra elé.

Schiffer András azt is mondta, teljesen más volt, amikor a Gyurcsány-kormány körbekordonozta a Kossuth-teret, mert az ellehetetlenítette a tüntetéseket a parlament előtt, a Karmelita kolostor elé viszont most is lehet demonstrációt szervezni.