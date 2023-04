Cikkünk frissül

Vérfürdőre számíthatnak az ukránok, ha megtámadják a Krím félszigetet

Ukrán ellentámadásra készülve az oroszok megerősítették a 2014-ben annektált Krím félsziget védelmét – írta az al-Dzsazíra pánarab hírcsatorna. Tavasszal készült műholdképek elemzése alapján arra jutottak, hogy valóságos erődítménnyé változtatták a területet: lövészárokrendszert ástak ki a határ menti települések között, védőgátat építettek, valamint kibővítették a szevasztopoli katonai kikötőt, továbbá folyamatosan terjeszkedik a Belbek légibázis.

Az al-Dzsazíra szerint ugyanakkor a munkálatok még javában folynak, a lövészárkok hálózata egyelőre nem teljes, aminek részint a munkaerőhiány lehet az oka.

Az új orosz védelmi vonalak kihasználják a terepviszonyokat és a településeket, hogy úttorlaszokat képezzenek a főutak mentén. A lényeg, hogy ha az oroszoknak védekezniük kell a Krímen, akkor az ukránok saját módszeréből adnak ízelítőt – magyarázta a csatornának Zev Faintuch biztonsági szakértő.

Ahogyan az orosz páncélosokat és harci járműveket ledarálták az ukrán húsdarálóban, a Krím elleni támadás is éppen ugyanolyan végzetes lenne, még az új és fejlett felszereléssel is – mutatott rá a már idézett Zev Faintuch. A szakértő figyelmezetett, hogy a Krím az egész világon az egyik legjobban védhető terület.

Minden megvan, amit akarsz: mélység, elképesztően kevés és szűk megközelítési pont, légi fedezet és a fekete-tengeri flotta! – magyarázta. Az al-Dzsazíra emlékeztetett, hogy Mark Miley, az amerikai vezérkari főnökök bizottságának vezetője is úgy vélte, a hadművelet „nagyon, nagyon nehéz katonai feladat” lenne. Nem csoda, hogy a kiszivárgott hírek szerint a Krím ügye az egyik, amely éket ver Washington és Kijev közé: még az amerikaiak is úgy vélik, hogy a Krím visszaszerzéséről szőtt álmok csak még inkább meghosszabbítanák a háborút.

Ötezer szakemberre van szükség Ukrajna aknamentesítéséhez

Olekszij Reznyikov ukrán védelmi miniszter becslése szerint akár 30 évig is eltarthat az oroszok által telepített aknák teljes eltávolítása Ukrajna területéről, amihez legalább 5000 képzett szakemberre és rengeteg technikai eszközre lesz szükség.

A becsléshez Horvátország szolgált példaként, ahol a konfliktus befejeződése után évente átlagosan 50 kilométert tisztítottak meg az aknáktól.

AZ UKRÁN ÁLLAMI SÜRGŐSSÉGI SZOLGÁLAT KORÁBBAN 10 ÉV KÖRNYÉKÉRE BECSÜLTE AZ AKNAMENTESÍTÉS IDEJÉT.

Oroszország megerősíti a légvédelmét Finnország irányában

Oroszország azt tervezi, hogy fokozza a légvédelmet északnyugati határa mentén, hogy ellensúlyozza Finnország NATO-csatlakozását – közölte a légierő egyik parancsnoka. Andrej Demin altábornagy, az űrrepülési erők főparancsnok-helyettese azt is elmondta, hogy az orosz légvédelem további reformjait kétségtelenül tervezik és meg is fogják valósítani.

Két ukrán tarackot lőttek ki az oroszok

Az orosz hadsereg feltehetően tíz ukrán katonát és két 2SZ1 "Gvozdika" önjáró tüzérségi tarackot semmisített meg Herszon térségében – mondta Alekszej Rulev, a Dnyepr-csoport sajtóközpontjának vezetője a RIA Novosztyinak. Tájékoztatása szerint a csoport elektronikus hadviselési berendezései hét ellenséges drónt is kiiktattak Aljoski, Pescsanovka és Golay Pristan települések közelében.

Ukrajna tagadja, hogy módosítanának a terveiken

Ukrajna cáfolta azokat a híreket, amelyek szerint az amerikai titkos dokumentumok kiszivárgása miatt kénytelen lett volna módosítani néhány katonai tervet a régóta várt ellentámadás előtt. Mihajlo Podoljak elnökhelyettes azt mondta, hogy Kijev stratégiai tervei változatlanok maradtak, de a konkrét taktika mindig változhat.

Bahmut sorsa még mindig nem dőlt el

Olekszandr Szirszkij vezérezredes, az ukrán szárazföldi erők parancsnoka azzal vádolta meg az orosz csapatokat, hogy „felperzselt föld" taktikát alkalmaznak Bahmut városában. "A bahmuti helyzet nehéz, de ellenőrizhető" – mondta, hozzátéve, hogy a város védelme folytatódik. A donyecki régió oroszok által beiktatott vezetője azt mondta, hogy az orosz erők Bahmut több mint 75%-át ellenőrzik, ugyanakkor szerinte még mindig túl korai lenne bejelenteni a totális orosz győzelmet.

Találat ért egy mentőt és egy herszoni kórházat is

Az ENSZ jelentése szerint találat ért egy kórházat a legutóbbi Herszon elleni orosz támadás. Orosz lövedék megrongált egy mentőautót és megsebesített két egészségügyi dolgozót a régióban – közölte Stéphane Dujarric szóvivő, aki emlékeztetett, hogy az egészségügyi dolgozókat és létesítményeket a nemzetközi humanitárius jog értelmében védeni kell.

A Kreml nem tervez tűzszünetet

A Kreml közölte, hogy nem terveznek ortodox húsvéti tűzszünetet Ukrajnában – jelentette az orosz állami média. A Háborúkutató Intézet (ISW) korábban arra figyelmeztetett, hogy Oroszország megpróbálhatja a közelgő ortodox húsvétot, április 16-át felhasználni az ukrán ellentámadások késleltetésére azzal, hogy a vallás tisztelete miatt tűzszünetre szólít fel.

Az ukrán elnöknél járt Richard Branson

Richard Branson brit milliárdos Kijevben találkozott Volodimir Zelenszkij ukrár elnökkel, aki később bejelentette, hogy az üzletember az elnök adománygyűjtő projektjének nagykövete lesz.

A United 24 kezdeményezés Ukrajna számára gyűjt adományokat - elsősorban pénzt. A szervezet nemzetközi nagykövetei között van mások mellett Mark Hamill színész, Andrij Sevcsenko labdarúgó, Elina Szvitolina teniszező, Barbra Streisand színész-énekes és Bear Grylls tévés műsorkészítő is.

Német segítség Ukrajnának

Éjszakai videóüzenetében Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megemlítette, hogy két héten belül újabb katonai segélycsomag érkezik Németországból, benne páncélozott járművekkel, légvédelmi eszközökkel, lőszerekkel és orvosi felszereléssel.

Azt mondta: minden, ami erősíti Ukrajna védelmét az orosz terrorral szemben, megvéd mindenkit a partnerországokban, Európában és a világon.

Több mint 12 ezren érkeztek hétfőn Magyarországra

Magyarország területére 2023. április 10-én 0 óra és 24 óra között az ukrán-magyar határszakaszon 4177 fő lépett be. A román-magyar határszakaszon belépők közül 8596 fő nyilatkozott úgy, hogy Ukrajnából érkezett.

A beléptetettek közül a rendőrség 63 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, ami 30 napig érvényes. Ezen időtartamon belül kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzése érdekében.

Az ukrajnai háború elől 2023. április 10-én 41 ember, köztük 24 gyermek érkezett Budapestre vonattal.

A rendőrök továbbra is segítik a háború elől menekülőket.

Nagyon súlyos kockázatnak tartja az amerikai kormány a titkos katonai dokumentumok kiszivárgását

Nagyon súlyos kockázatot jelent az amerikai nemzetbiztonságra a fokozottan minősített katonai dokumentumok kiszivárogtatása - közölte a védelmi minisztérium vezető szóvivője hétfőn az üggyel kapcsolatban, amelyről múlt héten az amerikai sajtó számolt be elsőként.

Chris Meagher elmondta, hogy a kormányzat magas rangú vezetői mindent elkövetnek annak érdekében, hogy csökkentsék az eset okozta károkat. Arról is beszámolt, hogy Lloyd Austin védelmi miniszter is csak múlt csütörtökön értesült arról, hogy több közösségi médiaoldalon számos titkos dokumentum jelent meg, amelyek amerikai katonai terveket és cselekményeket részleteztek többi között Ukrajnát illetően, de más országokkal kapcsolatban is.

A Pentagon illetékese közölte, hogy a miniszter felvette a kapcsolatot a szövetségesek képviselőivel, valamint összegzik a károkat. Külön csoport alakult az információk összegzésére, valamint annak áttekintésére, hogy kinek volt hozzáférése a kikerült adatokhoz.

A Fehér Ház Nemzetbiztonsági Tanácsának szóvivője hétfői sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, hogy egyelőre nem tudják ki áll a kiszivárogtatás mögött, és azt sem, hogy milyen célból történt. John Kirby kérdésre válaszolva utalt arra, hogy lehetnek további kikerült dokumentumok azokon kívül, amelyek már az amerikai kormány tudomására jutottak.

A külügyminisztérium szóvivője, Vedant Patel hétfőn újságírók előtt azt mondta, hogy az Egyesült Államok tisztségviselői magas szinten egyeztetnek a partnerek és szövetségesek képviselőivel az ügyről.

Az ügyben az amerikai igazságügyi minisztérium bűnügyi nyomozást indított. A feltételezések szerint a dokumentumok egy része már azelőtt terjedt egy zárt internetes fórumon, hogy nyilvánosan elérhetővé vált a közösségi médiumokon.

A Twitter és Telegram közösségi oldalakon megjelent dokumentumokról csütörtökön elsőként beszámoló New York Times-nak nyilatkozó katonai szakértők korábban azt mondták, hogy a nyilvánosságra hozott iratokban szereplő adatok egy részét nagy valószínűséggel megváltoztatták, többi között az ukrajnai emberveszteségről szóló számokat.

Mihajlo Podoljak az ukrán elnöki hivatal főtanácsadója még múlt pénteken úgy nyilatkozott, hogy a kiszivárogtatás mögött Oroszország áll, de a megjelent adatoknak semmi közük Ukrajna valós terveihez.

Dimitrij Peszkov, a Kreml szóvivője azzal reagált, hogy Oroszországnak semmi kétsége nincs afelől, hogy az Egyesült Államok és a NATO közvetett és közvetlen módon beavatkozik Ukrajna és Oroszország konfliktusába, és a beavatkozás mértéke egyre növekszik.