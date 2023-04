Jelezte, a törvény Magyarországon széles társadalmi támogatottságot élvez: a tavalyi országgyűlési választások napján tartott népszavazáson többen álltak ki a törvény mellett, mint ahányan a kormánypártokra szavaztak.

Az igazságügyi miniszter reményeit fejezte ki, hogy az Európai Unió Bírósága elismeri a magyar érveket. A jogállamiságnak az EU-ban is érvényesülnie kell – emelte ki, hozzátéve, a vita folyamatban van, hosszú lesz, és nem számít ítéletre az idén.

Arról is beszélt: a kétoldalú kapcsolatok a jelenlegi olasz kormánykoalíció pártjaival és Giorgia Melonival már a politikus miniszterelnökké válása előtt is jók voltak, és meg is maradtak annak. Sok stratégiai kérdésben, például a bevándorlási politikában és a családok védelmében egyetértés van – húzta alá.

Fontosnak nevezte, hogy az olasz kormányfő erős maradjon, hogy együtt tudjanak fellépni az Európai Tanácsban a konzervatív értékek védelmében.

Hozzátette: Carlo Nordio és Raffaele Fitto olasz miniszterekkel folytatott megbeszélésein különösen egyetértettek a 2024. július 1-jén induló magyar EU-elnökség prioritásaiban, amelynek csúcsán az európai demográfiai kihívás áll.