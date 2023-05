Karácsony Gergely úgy kommunikálja: az „online lakógyűlésen” arról döntenek a budapestiek, hogy a buszt, metrót, villamost vagy a kormányt finanszírozza-e a város. Valójában ez csak „parasztvakítás” - írja a Metropol. Wintermantel Zsolt a lapnak kifejtette, lehetett volna másképpen is vezetni a várost, hiszen a főváros kerületeit – a baloldali vezetésűeket is –, de a vidéki önkormányzatokat is ugyanúgy rosszul érintette a pandémia és a háború, az energiaár-emelkedés, mint Budapestet, még sincsenek csődben.