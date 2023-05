Hozzátette: a fentiek mellett megtalálható az oldalon egy matematikai-természettudományi-műszaki-informatikai ismeretekre fókuszáló, 35 választ igénylő kérdéssor is, amelynek kitöltésére 45 perces időkeret áll rendelkezésre.

Rétvári Bence kiemelte, Közép-Európában kevés felület van, amely hasonló jellegű segítséget nyújt a tanulóknak.

Brassói Sándor, az Oktatási Hivatal (OH) elnöke azt hangsúlyozta, hogy az önmegismerés fontos a jó választáshoz, ezért szeretnének segítséget nyújtani a diákoknak a továbbtanuláshoz. Mint mondta, a POM a későbbi lemorzsolódást is megakadályozhatja, sőt akár felnőttek számára is hasznos lehet.

Ismertetése szerint a kérdőívek regisztráció után, email-cím megadásával érhetőek el, de van olyan funkciója a portálnak, amely regisztráció nélkül is használható. A mintegy 300 szakma bemutatása, a képzési kínálat szabadon böngészhető az oldalon.

Brassói Sándor kitért arra, hogy

a POM nem kötelező eszköz a diákok számára, csak lehetőség. A tapasztalatok szerint ugyanakkor igen népszerű: már több mint 21 ezer regisztrált felhasználó töltötte ki a teszteket, és további több tízezren böngészték az oldalt

– közölte.