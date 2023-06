A migránsok most már mindennap lövik egymás, s eddig csak a vakszerencsének és a helyiek óvatosságának köszönhető, hogy nem volt nem bevándorló áldozata vagy sérültje a gépfegyverekből leadott lövéseknek. A Magyar Nemzet információi szerint Szabadka több pontján is lehetett hallani kedd éjszaka és szerda hajnalban a fegyverropogást. A közösségi médiában többen is jelezték, hogy a távolból gépfegyverek zaja hallatszik.

Ezt a videót a város Makkhetes városrészében készítették. A posztot feltöltő fiatal édesanya csak annyit írt hozzá kommentként, hogy

a Makkhetesen többé nem tudnak nyugodtan aludni.

De nem csak ott lehetett hallani a lövöldözést. Palicson és a közeli radanováci erdő szélén is lövésektől volt hangos a kedd este – írják többen a Facebookon.

A helyeik félnek és felháborodottak, hogy gyakorlatilag no-go zónává vált az erdejük. A felvétel alatt az egyik hozzászóló például azt írta:

Korábban szerettem az unokáimmal az erdőbe járni., megtanítani nekik, hogyan hívják a fákat. Eső után pedig gombát gyűjtöttünk. Sátorozás és tábortűz is volt. Most ez tiltott terület

− fogalmazott a helyi lakos.