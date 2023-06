A miniszter hangsúlyozta, hogy a migrációs hullámok súlyosabbá válása „kettős biztonsági nyomás” alá helyezi az olyan államokat, amelyek az ukrajnai háború negatív hatásaival is közvetlenül szembesülnek, mint például Magyarország.

„Arról már nem is beszélve, hogy a háború egyre súlyosabbá válik abban a térségben is, ahol Európa legnagyobb atomerőműve működik. És az ilyen események sajnos mindig felerősítik azt az ideológiai alapú, minden tényt nélkülöző támadássorozatot, amely a nukleáris energiával szemben nyilvánul meg” – mondta.

Majd ennek kapcsán azt közölte, hogy

atomenergia nélkül nem lehet megállítani a klímaváltozást, nem lehet elérni a környezetvédelmi célokat.

„Tehát ez a négyes, a háború Ukrajnában, az egyre súlyosabb migrációs hullámok, az egyre súlyosabb terrorfenyegetettség és az egyre súlyosabb környezeti kihívások, ezek így olyan ördögi kört alkotnak, amelyet meg kell törni minél hamarabb, mert ha nem tudja megtörni a nemzetközi közösség, akkor nagyon nagy bajok lesznek, még a mostaniaknál is sokkal nagyobbak” – összegzett.

Magyar szakértők fogják segíteni a terroristák kiszűrését Afrikában

Megegyezést írt alá Magyarország és az ENSZ Terrorizmus Ellenes Hivatala (UNOCT) között arról, hogy magyar szakértők is részt fognak venni afrikai szakemberek kiképzésében a terroristák kiszűrése, a globális terrorfenyegetés visszaszorítása érdekében – jelentette be a tárca tájékoztatása szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden New Yorkban.

A tárcavezető arról számolt be a Vlagyimir Voronkov ENSZ-főtitkárhelyettessel folytatott tárgyalásának nyomán, hogy magyar terrorellenes és informatikai szakértők a jövőben képzést fognak nyújtani afrikai kollégáiknak, hogy így hatékonyabbá válhasson a potenciális merénylők kiszűrése.

Közös erőfeszítésekkel megakadályozzuk, hogy a terroristák a nemzetközi személyforgalmat kihasználva a világ különböző pontjai között járjanak-keljenek, ezáltal is vissza tudjuk szorítani a globális terrorfenyegetést

– hangsúlyozta.

Kiemelte, hogy Magyarországon korszerű rendszer működik ennek érdekében, mivel a terroristák nem pusztán a migrációs hullámokban bújnak el, hanem a nemzetközi személyforgalomban is feltűnnek.

„Afrika esetében ez egy súlyos probléma, hogy a Közel-Keletről, Európából a terroristák hogyan jutnak el vagy el tudnak-e jutni Afrikába. Minél több terrorista jut el oda, annál nagyobb a baj” – szögezte le.

„Természetesen visszafelé ez ugyanígy igaz, ezért fontos, hogy megakadályozzuk azt, hogy a terroristák a nemzetközi személyforgalmat használva ide-oda járkáljanak a világban. Az afrikai országoknak ehhez támogatást kell biztosítani” – tette hozzá.

Szijjártó Péter kijelentette, hogy a béke megteremtéséhez szükséges párbeszéd elősegítése mellett a világszervezet legfontosabb feladata a küzdelem a terrorizmus ellen.

Rámutatott, hogy utóbbi területen hazánk is fontos szereplő, minthogy az UNOCT regionális központja Budapesten működik, a New York-i után ez a hivatal második legnagyobb irodája, ahonnan az a munka zajlik, amelynek keretében az afrikai országok terrorellenes fellépését segítik.

A miniszter végül arra is kitért, hogy soha nem volt még akkora a terrorfenyegetettség a világban, mint napjainkban.

„Látjuk, hogy Afrikára fókuszálnak ma alapvetően a terrorszervezetek, de Afganisztánban is növekszik a terrortámadások száma, s azáltal, hogy a migrációs hullámok egyre súlyosabbá válnak, egyre nagyobb létszámúakká válnak, egyre nagyobb lehetőséget biztosítanak a terroristáknak arra, hogy elbújjanak ezekben” – figyelmeztetett.

„Sokszor próbáltuk magunkkal elhitetni, hogy legyőztük az Iszlám Állam nevű terrorszervezetet, amely talán a legnagyobb és legbrutálisabb terrorszervezet a világon, aztán időről időre világossá válik, hogy ez nem igaz” – közölte.

Illetve emlékeztetett, hogy Magyarország továbbra is részt vesz az iraki kiképzési misszióban, valamint segíti a terroristák fő célpontjainak számító közösségeket annak érdekében, hogy ne kényszerüljenek a lakóhelyük elhagyására.