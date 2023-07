2024. május–júniusi érettségi vizsgaidőszak számolni kell azzal, hogy érdemi változásokat vezetnek be a történelem- és a magyar érettségin, utóbbinál többek között a szövegértésnél nyelvtani kérdések is lesznek, nem kell érvelni a diákoknak, de lesz azonban helyette egy irodalmi-műveltségi teszt, valamint változik a szóbeli is, az eddigi hat kötelező életműtétel (Kosztolányi Dezső, Babits Mihály, József Attila, Arany János, Petőfi Sándor, Ady Endre) újabb írókkal, költőkkel bővül, felkerül a listára Jókai Mór, Mikszáth Kálmán, Vörösmarty Mihály és Herczeg Ferenc is.

A felvételi eljárás is változik: a folyamat pedig már idén elkezdődött, de a hangsúlyos változások csak jövőre lépnek életbe.