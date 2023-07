A lövöldözés az éjszakai órákban kezdődött a helyi szemétdomb irányából. Többen írták, hogy annak ellenére, hogy az utóbbi időben jelentősen megnőtt a rendőri jelenlét a főként magyarok által lakott településen, mégis több tucat migránst hordanak oda éjszakánként és koraeste a rendőrök, s az is megfigyelhető, hogy a helyiek bejelentése után sem intézkednek a kellő gyorsasággal a rendőrök.

A szabadkai székhelyű Pannon Rádió és Televízió is tudósított a péntek esti lövöldözésekről. A médium honlapján egy videót is megosztottak, amelyen egy térfigyelő kamera felvétele látható. Ezen jól hallhatók a sorozatlövések, amelyeket feltehetően a migránsok és az embercsempészek adtak le a lakott terület közvetlen közelében.

Hajdújáráson az elmúlt napokban több lövöldözés is volt a migránsbandák között, ezek közül az egyik halálos áldozattal és sérültekkel is járt. Helyi lakos nem hunyt el és nem is sebesült meg az összecsapásokban.

