Az MVM továbbra is biztosítja a rezsicsökkentett energiát lakossági ügyfeleinek Nincs változás a rezsicsökkentés tavaly nyár óta fennálló rendszerében, így 2023. augusztus 1-jétől újabb egyéves időszakra továbbra is változatlan feltételekkel biztosítja az MVM a lakossági ügyfeleinek a rezsicsökkentett energiát – közölte az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. kedden az MTI-vel. A vállalat tájékoztatásában felidézte: a vonatkozó kormányrendelet éves szinten határozta meg a kedvezményes, rezsicsökkentett áron igénybe vehető energiamennyiséget. A kedvezményes év leteltével, 2023. augusztus 1-től 2024. július 31-ig továbbra is kedvezményes árszabás szerint biztosítja az energiaszolgáltatást lakossági ügyfelei számára az MVM. A kedvezményes mennyiség a villamos energia esetében évi 2523 kilowattóra (kWh), földgáz esetében pedig évi 63 645 megajoule (MJ), azaz legalább 1729 köbméter felhasználási helyenként. Az éves kedvezménykeret az adott kedvezményes évben használható fel – tették hozzá. Az MVM az új kedvezményes időszak kezdetén, augusztus 1. és 5. között lehetőséget biztosít a diktálásra, amelyet elektronikus csatornáin (telefon, mobilapp, online ügyfélszolgálat) tudnak az ügyfelek a legkényelmesebben megtenni. A fenti időszakban diktált, vagy diktálás hiányában becsült mérőállás legkésőbb a soron következő éves elszámolószámlán jelenik majd meg. Nem szükséges diktálnia azoknak, akiknek az éves fogyasztása a kedvezményes mennyiség alatt van, és azoknak sem, akiknek amúgy is ekkor van diktálása vagy leolvasása – hívták fel a figyelmet. A rendelkezésre álló statisztikák alapján az ügyfelek több mint háromnegyedének éves fogyasztása belefér a kedvezményes keretbe - közölte az MVM.