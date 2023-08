Mint emlékezetes, Márki-Zay Péter még a baloldal közös miniszterelnök-jelöltje volt, amikor kijelentette, „hogyha a NATO úgy dönt, hogy akár fegyverekkel is támogatja Ukrajnát, akkor természetesen ezt mi is támogatni fogjuk”, illetve akár katonai támogatással is segítené az ukránoknak. Az már csak hab a tortán, hogy a tőle megszokott módon Márki-Zay később megpróbálta letagadni saját szavait – emlékeztet a lap.