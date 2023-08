Az élő videó alatt cikkünk folyamatosan frissül!

A nemzeti egység garanciája a kétharmad

Orbán Viktor miniszterelnök elmondta, hogy 2012 óta még mindig „áll mint a cövek” a kétharmad és még nem látni a végét. A nemzeti egység garanciája a kétharmad, de emögött nagy viták vannak – tette hozzá. A kormányfő szerint erről a kérdésről vannak színvonalas viták. Egyesek felteszik a kérdést, hogy jó-e a demokráciának, ha egy párt ilyen többséggel, ilyen hosszú ideig vannak hatalmon. A magyar méretből fakadóan állandó az a folyamat, hogy mindig kialakul egy egységes párt egy domináns korszakban – mondta Orbán Viktor. Ez történt a dualizmus idején, a két világháború között is, és ez történt volna a második világháború után is - monda a kormányfő.

Nemzetközi példák is vannak a sikeres kormányzásra

A nagy külső erők elleni harcok idején, –mint most is –, az emberek keresik azokat az egységes pártokat, amelyek meg tudják védeni őket – mondta Orbán Viktor. Nemzetközi szinten is van példa arra, hogy egy-egy párt hosszú évtizedekig egy párt van hatalmon, Bajorországban a CSU is negyven éve van hatalmon – tette hozzá.

Orbán Viktor: Távlatkülönbség van a kormány és a baloldal között

A miniszterelnök a baloldalról azt mondta, hogy a futballban az amatőrök és a profik között egy éles választóvonal van. Az amatőrök átláthatatlan módon űzik ezt a játékot, míg a profik oda futnak, ahol a labda lesz. Az utóbbi a legfőbb különbség. Távlatkülönbség van a kormánypártok és a baloldal között - mondta a kormányfő. Azonban az amatőr csapatoknak is vannak finanszírozói, és nagy világerőket képviselnek – tette hozzá.

Soros György sem fut össze a Facebookkal.

A baloldalnak a nemzeti gondolkodáshoz való kötődése történelmileg sem erős, ezért a nagy világdivatokhoz próbálják illeszteni Magyarországot. Ezzel szemben a jobboldal a nemzeti érdekek mentén politizál – tette hozzá.

Hatalmas volt a baloldali fölény tavaly

A kormányfő úgy látja a baloldal

globálisan a Góliát, míg a jobboldal a Dávid.

A legutóbbi választáson többszörös média-, és pénzügyi fölényben volt a baloldal a nemzeti erőkkel szemben – fogalmazott a kormányfő.

Fenn kell tartani, hogy jó dolog magyarnak lenni

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy először tisztázni kell, hogy magyarok vagyunk-e, és az ehhez való viszonyunkat. Ezzel szemben gondolhatjuk úgy, hogy ahová születtünk, értjük-e és jó-e benne lenni, és adódik-e valamilyen kötelesség ebből a tényből. A miniszterelnök szerint sokfajta módon lehet magyarnak lenni, de a legfőbb kérdés az, hogy ezt a küldetés máshol is látják-e.

Csak egyetlen esetben nem tűnik el a magyar nyelv, kultúra és történelem, ha azt fenntartjuk

– tette hozzá.

Van egy közös a liberálisokban és a kommunistákban

Orbán Viktor kiemelte, hogy fontos dolog olyan helyen tanulni, ahol folyamatosan okos emberek között lehet lenni, mert sokat lehet tőlük tanulni. Ilyen volt az 1980-as évek közepe is. Egy ilyen helyzetben mindent meg lehetett tanulni.

A liberálisokkal és a kommunistákkal azért van nehéz dolgunk, mert első látásra ezek nagyon távol vannak egymástól

– ismertette a kormányfő.

A gond, hogy nálunk a rendszerváltás után a kommunisták liberálisok lettek.

Az ember rájött arra, hogy a választóvonal az ember megértésénél van. A kommunisták és a mostani liberálisok között egyezés van abban, miként látják az embert. Most a liberálisok és a baloldal azt mondják, hogy az életben te magad vagy legfontosabb.

Antropológiai természetű viták

A politikai választóvonal antropológiai természetű a jobboldal és a liberálisok és a kommunisták között

– mondta Orbán Viktor.

Vannak akik az egyénnél fontosabb dolgokat (nemzet, vallás, család) egy ésszerű rendszer mellett rendezik el, – ez a konzervatív oldal egyik része.

A kereszténydemokrata ág szerint pedig vannak szent dolgok

– tette hozzá.

Az emberi lét kérdéseire adott válaszok konvergálnak a jobboldalon és a baloldalon is

– mondta Orbán.

Így kerültek hegemón helyzetbe a liberálisok

Orbán Viktor arról is beszél, hogy 1990 előtt diktatórikus és demokratikus oldal mentén rendeződtek el a politikai filozófiai viták.

A liberálisok 1990 után rájöttek, vége a hagyományos leosztásnak, és a viták a liberálisok és a konzervatívok között lesznek

– tette hozzá.

Éppen ezért elfogalaták a legfontosabb pozíciókat, és hegemón helyzetbe kerültek.

A konzervatívok örömködtek, hogy lehet szabadon élni, míg a másik oldal megszervezte magát – ismertette Orbán Viktor. Ezt a jelentős hátrányt a mai napig nem sikerült ledolgozni -–tette hozzá.

Ezt a munkát nagyon nehéz elvégezni.

Valódi jobboldali többség és erő csak Magyarországon van.

– emelte ki a miniszterelnök.

Meg kell érteni a baloldali stratégiát

1968 után a baloldaliak és liberálisok elfoglalták az intézményeket - mondta Orbán Viktor.

A konzervatívok nem tudták akkor, hogy ennek milyen súlyos következményei lesznek

– tette hozzá.

A kormányfő felidézte, hogy Gramschi művei révén ismerte meg a baloldali hatalompolitikai célokat.

Azt a kulturális kontextust kell megváltoztatni, amiben a hatalom mozog, mert akkor előbb-utóbb át lehet venni az intézményes hatalmat.

A baloldal pedig ezt olvasta, és ebből dolgoztak – tette hozzá.

Meg kell érteni a baloldali stratégiát

– mondta a kormányfő.