Hódmezővásárhelyen nagy vitát okozott a törvény, amely az egyházak igényei alapján önkormányzati ingatlanok ingyenes átadását írja elő, ha az épületeket oktatási-nevelési célra használják. Az új jogszabályt – illetve törvénymódosítást – tavaly decemberben szavazta meg az Országgyűlés, az igényeket február végéig kellett bejelenteniük az egyházaknak.

Hódmezővásárhelyen három egyház igényelt általa oktatási-nevelési célra használt önkormányzati ingatlant.

Két intézmény fenntartójával, a domonkos nővérekkel és a Szeged-Csanádi egyházmegyével eredményesen tárgyalt a város, és úgy látszik, sikerül megállapodni abban, hogy vagyonkezelői jogot kapnak a kért épületekre, de a tulajdonos továbbra is az önkormányzat marad. Márki-Zay Péter polgármester elmondta, hogy ezt a lehetőséget a Hódmezővásárhely-Ótemplomi Református Egyházközségnek is felajánlották, de az ragaszkodik a tulajdonjoghoz. Ezt azonban az önkormányzat nem hajlandó átadni, erről a képviselő-testület határozott is.

Vagyis a város önkormányzata nem akarja odaadni két épület tulajdonjogát a Hódmezővásárhely-ótemplomi Református Egyházközségnek, amely oktatási intézményeket működtet a kért ingatlanok egy-egy részén. Az egyház emiatt bírósághoz fordul, a megyei város első embere viszont azon az állásponton van, hogy akár az Európai Unió jogi intézményeinél is védeni fogja az önkormányzat tulajdonjogát a két, együttesen mintegy nyolcszázmillió forint értékű ingatlan esetében.