Egyre nyilvánvalóbbnak tűnik, hogy egyazon célért dolgozik David Pressman és a hazai baloldal vezetése, kiváltképp Dobrev Klára. Gyurcsány Ferenc feleségét nemrég berendelte magához az amerikai nagykövet, és a találkozón jelen volt Jason Crow is, a háborúpárti demokrata képviselő. Aztán később kiderült: Donáth Annát is magához rendelte Crow. Az Origó cikkében összegezte, hogy miből is áll a váratlan látogató politikai munkássága.

A lap szerint az amerikai politikus célja világos:

a magyar baloldal által szeretne nyomást gyakorolni a magyar kormányzatra, hogy hagyjon fel békepárti álláspontjával és csatlakozzon a fősodratú nyugati háborúpárti törekvésekhez,

amelyben még több fegyvert küldenek Ukrajnának, ezzel mélyítve a válságot elnyújtva a háborút, és még súlyosabb gazdasági válságba sodorva Európát.