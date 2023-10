Dánia már határellenőrzést vezetett be Svédországgal szemben a terroristák és bűnözők jelentette fenyegetés miatt. Most a norvég rendőrség segítségért folyamodik, mivel a Svédországból érkező bandabűnözők kihasználják az országok közötti szabad mozgást, és elkezdtek letelepedni az országban – számol be a V4NA.

Svédországból bűnbandák kezdtek Norvégiába költözni. A héten a norvég rendőrség riadót fújt, hogy a Foxtrot svéd bűnszervezet, a „kurd rókával”, vagyis a szervezet egyik vezetőjével együtt megtalálta az utat a norvég alvilágba.

A rendőrség megállapítása szerint a norvégiai bűnözők svédországi bandatagokat bérelnek fel, hogy erőszakos cselekedeteket és küldetéseket hajtsanak végre. A rendőrség szerint az is gyanítható, hogy a Foxtrot a norvég drogpiacon akarja meghonosítani magát.