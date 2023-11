Cikkünk frissül!

Lakások gyerekszobáiban is találtak a Hamász fegyvereiből (videó)

A Hamász palesztin terrorista szervezet évek óta a civilek mögé bújik, és kórházakban, óvodákban, iskolákban vagy éppen lakóházakban rendezik be a fegyverraktáraikat és a házi összeszerelő műhelyeiket. Az alábbi videó arról árulkodik, hogy még a lakások gyerekszobái is tele lehetnek a Hamász fegyvereivel. A videót a Daily Mail tette közzé az Izraeli Védelmi Erők felvételei alapján – írja a Magyar Nemzet.

Izrael csapást mért a Hamász magas rangú vezetőire

Két helyszínen több magas rangú Hamász-vezetőre is csapást mért az izraeli hadsereg. "Az egyik helyen több magas rangú Hamász-parancsnok rejtőzött, köztük Ahmed Randor, a Hamász északi gázai dandárjának vezetője és Hyman Sian, a Hamász rakétadandár vezetője" - mondta Daniel Hagari katonai szóvivő.

Egy másik földalatti helyszínen, amelyet megtámadtak, a Hamász politikai szárnyának magas rangú tagjai találhatók, köztük Raukhi Mushta, aki Yahya Sinwar nagyon közeli munkatársa, Asam Dalyis, a Hamász gázai kormányfője, aki közel áll Ismael Haniyahhoz és Samech El Sarg, aki szintén közeli munkatársa Sinwarnak és a Hamász más vezető szereplőinek Gázában.

Mindkét helyszín "jelentősen megsérült" - mondta az izraeli szóvivő, további részleteket nem közölt.

Josep Borrell szolidáris, de aggódik

A Hamász október 7-i támadása óta tett első izraeli látogatásán Josep Borrell kifejezte szolidaritását az izraeliekkel, miközben aggodalmát fejezte ki a palesztin áldozatok miatt. Az EU külügyi főképviselője - aki a 60-as években maga is egy kibucban élt - azt mondta, hogy megérti az izraeliek dühét, de ne hagyják, hogy az egyik borzalom igazolja a másikat.

"Elkezdődött a következő szakasz" - mondta az izraeli miniszter

A dél-gázai lakosok azt állították, hogy az izraeli erők szórólapokat dobtak le bizonyos területeken, figyelmeztetve őket a távozásra. A szórólapok azután érkeztek, hogy Izrael védelmi minisztere, Yoav Gallant kijelentette, hogy megkezdődöt a szárazföldi hadművelet következő szakasza, ami végül "északi és déli területet is magában foglal".

Azt állította, hogy az izraeli erők megtisztították a Hamász fellegvárának tekintett Gáza város egész nyugati részét, miközben a hadsereg vezérkari főnöke szerint közel állnak a Hamász katonai rendszerének megsemmisítéséhez északon.

Netanjahu: a szükségesnél több a civil áldozat

Benjámin Netanjahu azt mondta, Izrael mindent megtesz a gázai polgári áldozatok minimalizálása érdekében, de ez "nem járt sikerrel". Az izraeli miniszterelnök a CBS-nek nyilatkozott, amikor több ezer halálos áldozatról tett megjegyzést azóta, hogy hadereje megkezdte hadműveletét a Hamász ellen.

Azt mondta: "Bármely civil haláleset tragédia. És nem kellene, hogy legyen, mert mindent megteszünk annak érdekében, hogy a civileket elkerüljük, míg a Hamász mindent megtesz azért, hogy pajzsként használja őket. Megpróbáljuk minimalizálni a polgári áldozatok számát, de sajnos nem járunk sikerrel."

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök a CBS amerikai csatornának adott interjújában óvatos optimizmusnak adott hangot az október 7-i terrortámadás során elrabolt túszok szabadon bocsátása érdekében tett erőfeszítésekkel kapcsolatban. A miniszterelnök elárulta, hogy a szárazföldi hadművelet jelentősen növelte a Hamászra nehezedő nyomást, és ezzel Izrael közelebb került egy lehetséges tűzszünethez.

A Fehér Ház nem oszt meg részleteket

Az Egyesült Államok azt állítja, hogy nem oszt meg részleteket arról, hogy milyen hírszerzési információkkal rendelkezik az al-Shifa kórház Hamász általi használatáról. Az Izraeli Védelmi Erők azt állították, hogy a kórházat a Hamász használja katonai műveleteinek lebonyolítására, ezt az állítást az Egyesült Államok is megerősítette. A Hamász "kirívó hazugságnak" minősítette az állításokat, de Izrael razziát tartott a kórházban, és erői azóta is ott maradtak. Izrael képeket hozott nyilvánosságra, amelyekről azt állítják, hogy egy alagút aknát mutat be a kórházkomplexumban.

John Kirby, a Fehér Ház szóvivője azt mondta, az Egyesült Államok "meg van győződve" a hiteles hírszerzési adatairól, de egyéb részleteket nem közölhet, mert ugyanazokat a hírszerzési forrásokat használják a túszok állapotának nyomon követésére.

