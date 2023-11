De Josep Borell munkatársainak is intenzív a kapcsolata a Soros-emberekkel. Az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének munkatársai is találkoztak a German Marshall Fund vezetésével, majd pedig a Human Rights Watch emberi jogi aktivistáival is, amely találkozót bő egy évvel később másodjára, majd idén februárban harmadjára is megismételtek.

Szintén idén volt találkozójuk az Amnesty Internationallel és a szintén Soroshoz köthető Orvosok Határok Nélkül, valamint a Foundation International Center for Ukrainian Victory nevű szervezettel, amely már a nevében elárulja, hogy nem éppen a békén dolgozik, hanem Ukrajna feltétlen győzelmén.