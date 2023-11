A bolgár szövetségi kapitány gratulált a magyar csapatnak és beszélt a a létesítmény körüli eseményekről is Ilian Ilijev bolgár szövetségi kapitány gratulált a magyar labdarúgó-válogatottnak, hogy csütörtökön a szófiai 2-2-es döntetlennel kijutott az Európa-bajnokságra a selejtezőcsoportból. „El kell ismerni, Magyarország jobban játszott. Gratulálok az Eb-részvétel kiharcolásához. Szoboszlai Dominik ismét megmutatta, hogy igazi világklasszis” – kezdte értékelését az 55 éves szakember, akinek októberi kinevezése óta ez volt az első meccse a bolgár csapat kispadján. „Persze csalódottak vagyunk, mert nem ez az első eset, hogy az utolsó pillanatban kaptunk gólt, de jelen helyzetben a döntetlen nekünk jó eredmény.” Ilian Ilijev, a bolgár labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya a csapat sajtótájékoztatóján Szófiában, 2023. november 15-én

Fotó: Szigetváry Zsolt / Forrás: MTI A Csernomorec vezetőedzőjeként is tevékenykedő tréner elmondta, nem kezdték jól mérkőzést, s bár együttesének sikerült egyenlítenie, utána Valentin Antov kiállítása alapjaiban határozta meg a játék képét. „Mindig nehéz tíz emberrel játszani, főleg ilyen erős csapat ellen. Elsődleges célunk az volt, hogy ne kapjunk gólt. A második félidőben már jobban futballoztunk és nagyot küzdöttünk. Ez az igazi arca a csapatunknak. Így kell folytatnunk, akkor az eredmények is jobbak lesznek, az pedig megváltoztatja a teljes atmoszférát a válogatott körül” – tekintett a jövőbe Ilijev. A szakvezető szót ejtett a létesítményen körüli eseményekről is. Ahogy fogalmazott, sajnálja, ami a Veszil Levszki Nemzeti Stadionon kívül történt, ugyanis a tüntető bolgár szurkolók autókat gyújtottak fel, a rendőrség pedig vízágyúval oszlotta fel a tömeget. Mad scenes in Sofia outside the National Stadium where Bulgaria plays Hungary behind closed doors: clashes between fans and police forces, water bombs and cars set on fire… pic.twitter.com/KcIU1Foskd — Metodi_Shumanov (@shumanskoo) November 16, 2023 A magyar válogatott Aleksz Petkov 97. perces öngóljával mentette 2-2-es döntetlenre a bulgáriai összecsapást, a megszerzett egy ponttal pedig kijutott a jövő évi, németországi kontinenstornára. Amennyiben vasárnap a 11 találkozó óta veretlen nemzeti együttes legalább döntetlent ér el Montenegró ellen a selejtezősorozat utolsó fordulójában, akkor a csoportelsőséget is megszerzi, így az első vagy második kalapból várhatná december 2-án a hamburgi Eb-csoportsorsolást.