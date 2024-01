Kikelt magából Guy Verhofstadt A híresen magyarellenes politikus szerint az, hogy Orbán Viktor miniszterelnök élne vétójogával az Ukrajnának szánt támogatások ügyében, zsarolásnak minősül, noha – mint az a nevében is szerepel – ez egy jog, amellyel bármelyik uniós vezető élhet – ismertette a Magyar Nemzet. „Tizenegymilliárdért cserébe elhagyta a termet. Tehát a kérdésem az, hogy megtenné még egyszer? Mert február elsején erre sor kerülhet” – fogalmazott, utalva arra, hogy két hét múlva uniós csúcstalálkozón fognak egyeztetni Kijev támogatásának ügyében a tagállamok vezetői. Verhofstadt szerint Orbán Viktor arra használja vétójogát, hogy megakadályozza Brüsszelt abban, hogy felszabadítsa azt az ötvenmilliárdnyi forrást, amelyre égetően szüksége van Ukrajnának. Guy Verhofstadt, ex prime minister of Belgium and member of the European Parliament, is rightly fed up with the debates in the European Parliament.



“We are not capable [ producing 1 million shells]. You say soon, soon. What is ‘soon’? We are not able to even produce one million… pic.twitter.com/BKnCKMFnqk — Yasmina (@yasminalombaert) January 16, 2024 A magyarellenes politikus egyúttal meg is fenyegette a magyar miniszterelnököt, hogy ha az Ukrajnának nyújtandó segélyek útjába áll, nagy bajba fog kerülni. A cikk folytatása ITT olvasható.