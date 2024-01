Egyelőre nagy a csend a baloldalon a Lánchíd korrupciógyanús felújítása ügyében. Brenner Koloman, a Jobbik főpolgármester-jelöltje pénteken közölte:

levélben kéri Karácsony Gergelyt és a budapesti képviselőket, hogy a Fővárosi Közgyűlés állítson fel vizsgálóbizottságot a Lánchíd-felújítás kivizsgálására.

Ám eddig egyetlen másik ellenzéki párt sem jelezte, hogy szeretné tisztázni a projekt körülményeit, és a Magyar Nemzet érdeklődésére Brenner elmondta, őt sem keresték a baloldali pártok az ügyben. A fővárosi Fidesz ugyanakkor bejelentette, hogy támogatja a vizsgálóbizottság felállítását.

A tudott tények között egyelőre az említhető meg, hogy a renoválás az eredetileg megállapított összegnél ötmilliárd forinttal többe került, miközben szűkebb műszaki tartalommal valósult meg.

Szintén ismert, hogy a házkutatásra a számlagyáras ex-ügyvéd, Vig Mór ügyében került sor.

Elszólta magát a DK-s?

Az a körülmény, hogy az A-Híd Zrt.-nél Vig Mór ügyében vizsgálódott a NAV, további jelentőséggel ruházza fel Szaniszló Sándor korábbi kijelentését. Emlékezetes:

a DK XVIII. kerületi polgármestere tavaly év végén úgy vélte, hogy az ex-ügyvéd számlagyárának köze lehet a baloldal külföldi kampányfinanszírozási botrányához.

Egyelőre a nyilvános adatok alapján annyi bizonyos, hogy volt valamilyen kapcsolat Vig Mór és a baloldali politika egyes szereplői között. Őrsi Gergely, a II. kerület MSZP-s polgármestere például közös fotón pózolt Vig Mórral 2022 februárjában egy sajtótájékoztatón, amikor azt jelentették be, hogy egy beruházás nyomán Vig cége telephelyet létesít a kerületben az elektromos szállítójármű-flottájának. Emellett Vig cégtemetőként is működő kft.-jéhez jegyezték be a Bajnai Gordon nevével fémjelzett DatAdat-csoport egyik korábbi leányvállalatát.

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják el!