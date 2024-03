Mire a nemzeti oldal győzelmével ismét megnyíltak Makovecz Imre előtt a kapuk, lejárt az a kegyelmi idő, amíg az Úristen testben közöttünk tartotta őt. Akik korábban ellehetetlenítették a munkáját, ma azt szajkózzák, hogy nincs értelme tervben maradt épületeit felépíteni – mondta a miniszterelnök. Orbán Viktor hozzátette: –üzenjük nekik, hogy Makovecz Imre ma is él, itt a bizonyíték, éppen most fejeztük be az általa megálmodott hagyatékot”.