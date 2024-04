Magyarország is nemet mond a migrációs paktumra

Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy az új migrációs paktum esetében az EP rossz döntést hozott. Még az EP-ben is csak 55 százalékos többséggel is mentek át a jogszabálytervezetek. Donald Tusk is világossá tette, hogy nem támogatja a migránsok újraelosztását – tette hozzá.

Elutasítjuk a kötelező elosztást és a büntetés befizetését.

A döntés végrehajthatatlan, és a magyar társadalmat meg kell védeni a migrációs hatásaitól – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Varga Mihály: 2,5 százalék lehet idén a növekedés

Varga Mihály pénzügyminiszter arról beszélt, háborús helyzetben vagyunk, és az EU a vártnál lassabban jön ki a válságból. Németország is gyengélkedik, és a külpiacok is gyengék.

2023-ban az infláció letörésével és az egyensúly helyreállításával segítették a gazdaságot.

Varga elmondta, ebben az évben visszatér a növekedési pályára, 2,5 százalékos lehet a bővülés. Jövőre 4,1 százalékos lehet a növekedés. A magas beruházási ráta és a növekvő reálkeresetek segíthetik a bővülést – tette hozzá.

4,5 százalék lehet idén, míg jövőre 3,25 százalékos lehet a hiány.

Mindezzel párhuzamosan csökkentik az államadósságot.

675 milliárd forintnyi beruházást ütemez át a kormány a jövőbeli időszakra – tette hozzá. Mindezek mellett 2000 milliárd forintnyi beruházás valósul meg.

Egyensúly

Varga Mihály elmondta, hogy a védelmi kiadások jövőbeli elszámolása még kérdéses. A korábban bemutatott lépésekkel egyensúlyba kerül a költségvetés.

Brüsszel és az Európai Bizottság elárulta a magyar gazdálkodókat és az ukrán oligarchákat támogatja

Nagy István agrárminiszter arról beszélt, hogy korábban nem látott zöld nyomás van az agrárszektoron, minden szakmai alapot nélkül a Green Deal. Az európai gazdák elvesztették a versenyképességüket – tette hozzá. Szólt arról is, hogy az EU korábban megnyitotta a piacát az ukrán gabona előtt. Súlyos túlkínálat és alacsony terményárak jellemzik az európai piacot – mondta Nagy. Brüsszel és az Európai Bizottság elárulta a magyar gazdálkodókat és az ukrán oligarchákat támogatja – tette hozzá.

Egy ilyen helyzeten felértékelődik a kormányzati segítség.

Ezek a legfontosabb kormányzati agrárlépések

A kormány nemzeti hatáskörben újabb importot érintő intézkedéseket hozott, hogy még jobban kiküszöböljék az ukrán importot. Felgyorsítja a kormány a gazdálkodóknak való kifizetéseket – mondta Nagy István. Az agrár-Széchenyi-kártyára 2026-ig további 45 milliárd forintot biztosít a kormány. A gazdálkodók a gázolaj felhasználás esetén visszaigényelhetik annak árának egy részét – jelentette be a miniszter.

44 támogatási formára lehet kérelmet benyújtani

200 milliárd jut a feldolgozóipari és a 200 milliárd forint az állattartó telepek pályázataira – mondta Nagy István. Április 10. és június 10. között a gazdálkodók 44 támogatási formára nyújthatják be a kérelmeiket – tette hozzá.

108 milliárd forintos otthonfelújítási program is indul

Vitályos Eszter kormányszóvivő az otthonfelújítási programról azt mondta, annak célja az energiafogyasztás további csökkentése. 108 milliárdos új konstrukció indul új uniós forrásból az 1990 előtt épült házak korszerűsítéséhez.

Ezt rugalmasan lehet kezelni

Ezeket a beruházásokat nem fogjuk törölni, átütemezésre kerülnek, most a szaktárcák kapnak lehetőséget, hogy ezt dinamikus módon kezeljék. Ami tény, hogy a tárcáknak 675 milliárdos beruházást kell átütemezniük, de ezt rugalmasan kezelhetik – mondta Varga Mihály az Origo kérdésére.

A kormány arra számít, hogy a 4,5 százalékos hiányt garantálni tudjuk – tette hozzá.

Varga Mihály: adózási kérdésekbe nem szólhatnak bele Brüsszelből

Varga Mihály kérdésre elmondta, az adózási kérdések nemzeti hatáskörbe tartoznak, és minden felvetést mérlegelni fog a magyar adórendszer kapcsán. A magyar adórendszerben nem terveznek változást – tette hozzá. Varga Mihály elmondta, hogy közös hitelfelvétel kapcsán a magyar tapasztalatok nagy óvatosságra intenek.

Nagy István kérdésre elmondta, a józanság talajára csak úgy lehetett visszatérni, hogy az európai gazdák kivonultak az utcára a műhús és a rovarétkek kapcsán. Június 9-én kell egyértelmű üzenetet küldeni az uniónak.

Jól alakulnak a fogyasztási adatok és az infláció

4,5 százalékos hiányt akar a kormány 2024-re, a pénzforgalmi hiány 4000 milliárd forint körül lehet – mondta Varga Mihály. A kabinet várakozásaihoz képest jobban alakulnak a fogyasztási adatok. Jó hír, hogy az infláció tovább csökkent, és így a gazdasági növekedés is erősödhet – tette hozzá.