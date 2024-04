Az ajánlóíven a választási iroda feltünteti az ajánlóív sorszámát, a választás típusát, a jelöltként indulni szándékozó választópolgár nevét, a jelölőszervezet megnevezését (vagy a független jelölés tényét), a választókerület megjelölését. A választási iroda nyilvántartja, hogy egy-egy jelölőszervezetnek, illetve jelöltnek hány ajánlóívet adott át.

Az ajánlóíven fel kell tüntetni az ajánlást gyűjtő nevét, személyi azonosítóját (vagy személyazonosításra alkalmas okmányának számát) és aláírását is. Ajánlást a választáson induló pártok, egyesületek, illetve jelöltek, valamint az ő meghatalmazásukkal rendelkezők gyűjthetnek.

Egy választópolgár több listát, jelöltet is ajánlhat, de egy jelöltet illetve listát csak egy ajánlással támogathat. Az ajánlás nem vonható vissza.

Az ajánlás csak akkor érvényes, ha az ajánló választópolgár feltüntette a nevét, személyi azonosítóját, lakcímét. A választópolgár adatait más is rávezetheti az ajánlóívre, de azt mindenképpen a választópolgárnak kell aláírnia. Az EP tagjainak választásán szavazhatnak - és így regisztráció után listát is ajánlhatnak - az Európai Unió magyarországi lakóhellyel rendelkező állampolgárai is, ők az ajánlás során a személyi azonosító helyett a magyar hatóság által kiállított személyazonosító igazolvány, útlevél, vezetői engedély számát és születési idejüket tüntetik fel.

A jelöltajánlás a választópolgár szabad elhatározásán alapul, arra senki nem kötelezhető. A választási eljárási törvény kifejezetten tiltja, hogy bárki az ajánlásért cserébe bármilyen előnyt - például pénzt vagy ajándékot - ígérjen, illetve adjon, ez bűncselekménynek minősül. A jelölőszervezetek azonban a saját ajánlásgyűjtő aktivistáiknak adhatnak díjazást.