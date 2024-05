Útba ejtette Jánd községet is, ahol a településvezető által nemrég kihelyezett "No migration, no gender, no war" tábla országos figyelmet keltett. Erre utalva a Fidesz elnöke elmondta: az európai emberek véleménye ma lényegesen eltér az európai vezetőkétől a háború, a gender és a migráció kérdésében is.

Ha az európai közvélemény a béke mellett áll ki a júniusi választáson, akkor el lehet kerülni a háború kiterjedését. Így tudjuk megvédeni a gazdaságunkat is, amit a háborús árakkal, a szankciókkal szintén tönkretesz a háború.